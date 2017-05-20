Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Мексиці натовп побив росіянина, який фільмував знущання над місцевими мешканцями, – ФОТО, ВІДЕО (18+)

У мексиканських ЗМІ чоловіка охрестили "російським нацистом"
У мексиканському курортному місті Канкун кілька сотень місцевих жителів спробували лінчувати російського громадянина Олексія Макеєва, який публікував в інтернеті образливі відеоролики. Один з нападників загинув.
У Мексиці натовп побив росіянина, який фільмував знущання над місцевими мешканцями, – ФОТО, ВІДЕО (18+) Фото: ap.org

Як повідомляє видання Quequi, мексиканці напали на Олексія Макеєва через те, що він неодноразово ображав місцевих жителів, записував це на відео, а потім викладав в інтернет.

Макеєв жив у Канкуні, де працював інструктором з дайвінгу. У місті він знімав відеоблог, в якому розміщував свої знущання над місцевими жителями і викладав нацистські та антисемітські погляди на тлі свастики. У мексиканських ЗМІ Макеєва охрестили "російським нацистом".

Згідно з інформацією видання, біля будинку чоловіка зібралися близько 400 людей з палицями, мачете та іншою зброєю.


Фото: EPA/ALONSO CUPUL

У російському посольстві підтвердили інформацію про бійку.

"У мексиканському МЗС мені підтвердили інформацію про те, що він побитий. Його життю нічого не загрожує", – цитує ТАСС завідувача консульським відділом посольства Росії в Мексиці Дмитра Болбота.

За даними мексиканської газети Excelsior, під час конфлікту один з місцевих жителів дістав ножове поранення. Його доставили в лікарню у важкому стані. Згодом стало відомо, що він помер.

"Він помер. Мені не підтверджують, що його вбив Макеєв", – розповів ТАСС завідувач консульським відділом посольства Росії в Мексиці.

Через кілька годин після повідомлення про бійку в місцевих ЗМІ з'явився запис можливого нападу на росіянина. На відео натовп, озброєний палицями, ломом і сокирами, намагається увірватися в будинок, де, як видно, перебував Макеєв. На записі також з'являється фігура закривавленої людини, яка намагається захиститися від нападників.


Фото: varlamov.ru


Фото: quequi.com.mx

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 05 2017 22:10
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Не шукай мене Вконтакті": для кого зрада, а для кого перемога

"Не шукай мене Вконтакті": для кого зрада, а для кого перемога

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.