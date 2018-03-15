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У Мексиці перекинувся шкільний автобус: 12 дітей поранені

Водій втік з місця ДТП
У мексиканському місті Чилькуаутла перекинувся шкільний автобус, внаслідок чого не менше 12 дітей поранено.
У Мексиці перекинувся шкільний автобус: 12 дітей поранені Фото: Emmanuel Rincón/ Corresponsal

"Інцидент стався в середу в другій половині дня. В автобусі перебували 46 людей, серед них школярі, їх батьки та вчителі", - повідомляє Excelsior.

Постраждалі школярі відправлені до лікарні. За даними поліції, водій автобуса втратив контроль над дорогою, і автобус перекинувся.

Водій втік з місця ДТП. Його розшукує поліція.

Нагадаємо, що в Туреччині пасажирський автобус врізався у вантажівку, внаслідок чого 13 осіб загинули та ще 20 постраждали.

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15 03 2018 08:40
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