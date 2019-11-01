У Мексиці під час стрілянини наркокартелів загинули 24 людини

Стрілянину пов’язують з конфліктом між картелем Гольфо та фракцією кортеля Лос-Сетас

Біля кордону з США сталась стрілянина між мексиканськими наркокартелями, у результаті якої загинули 24 людини.

"Кількість загиблих під час перестрілки наркокартелів у північному прикордонному штаті Тамауліпас зросла до 24 після того, як знайшли тіла ще трьох чоловіків", - повідомляє Associated Press.

Експерти спочатку нарахували 21 тіло, багато з яких були обвугленими, знайденими у полі біля спалених транспортних засобів. Але державний службовець штату Тамауліпас, який не став називати своє ім'я, заявив, що подальші пошуки дозволили виявити ще три тіла.

Як зазначається, вбивства сталися у середу у містечку Мігель Алеман.

Це місто знаходиться приблизно за 80 кілометрів на захід від міста МакАллен, штат Техас, де президент США Дональд Трамп у четвер закликав побудувати прикордонну стіну.

Стрілянину пов’язують з конфліктом між картелем Гольфо та фракцією кортеля Лос-Сетас.

Додамо, що президент Дональд Трамп заявив 25 грудня, що так званий "шатдаун" триватиме доти, доки його вимога про фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою не буде виконана.