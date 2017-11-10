CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ результаті бунту у в'язниці "Кадерейта" за 39 км від міста Монтеррей на північному сході Мексики загинули 13 осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Мексиці під час тюремного бунту загинули 13 осіб
В бійці брали участь близько 250 осіб
Фото: google.com
У в'язниці відбулася бійка між двома бандами, в результаті чого туди скерували війська сил безпеки, повідомляє Reuters з посиланням на представника служб безпеки штату Нуево-Леон Альдо Фассі.
Він не уточнив, скільки людей загинули під час бійки і скільки було вбито представниками силових служб.
Відомо, однак, що в бійці брали участь близько 250 осіб.
Нагадаємо, 6 січня принаймні, 33 ув'язнених були знайдені мертвими у в'язниці в Бразилії.
2 січня щонайменше 50 осіб були вбиті в результаті тюремного бунту в Бразилії.
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11 10 2017 12:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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