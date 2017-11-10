У Мексиці під час тюремного бунту загинули 13 осіб

В бійці брали участь близько 250 осіб

У результаті бунту у в'язниці "Кадерейта" за 39 км від міста Монтеррей на північному сході Мексики загинули 13 осіб.

У в'язниці відбулася бійка між двома бандами, в результаті чого туди скерували війська сил безпеки, повідомляє Reuters з посиланням на представника служб безпеки штату Нуево-Леон Альдо Фассі.

Він не уточнив, скільки людей загинули під час бійки і скільки було вбито представниками силових служб.

Відомо, однак, що в бійці брали участь близько 250 осіб.

Нагадаємо, 6 січня принаймні, 33 ув'язнених були знайдені мертвими у в'язниці в Бразилії.

2 січня щонайменше 50 осіб були вбиті в результаті тюремного бунту в Бразилії.