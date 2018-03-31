CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУнаслідок стрілянини в мексиканському курортному місті Акапулько під час великодньої ходи в Страсну п'ятницю загинуло двоє людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Мексиці під час великодньої ходи сталася стрілянина: двоє осіб загинуло
Загиблими виявилися злочинці
Фото: reuters
Стрілянина сталася під час погоні поліцейських за озброєними злочинцями, які обікрали автомобіль, повідомляє Reuters.
Обидва злочинці загинули: один від поранень унаслідок перестрілки, інший - від серцевого нападу.
Ніхто з людей, які брали участь у ході, не постраждав.
Нагадаємо, що в Мексиці за 2017 рік було зареєстровано більше 29 тисяч вбивств, що стало найвищим показником за десятки років.
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31 03 2018 11:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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