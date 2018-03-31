У Мексиці під час великодньої ходи сталася стрілянина: двоє осіб загинуло

Унаслідок стрілянини в мексиканському курортному місті Акапулько під час великодньої ходи в Страсну п'ятницю загинуло двоє людей.

Стрілянина сталася під час погоні поліцейських за озброєними злочинцями, які обікрали автомобіль, повідомляє Reuters.

Обидва злочинці загинули: один від поранень унаслідок перестрілки, інший - від серцевого нападу.

Ніхто з людей, які брали участь у ході, не постраждав.

Нагадаємо, що в Мексиці за 2017 рік було зареєстровано більше 29 тисяч вбивств, що стало найвищим показником за десятки років.