У Мексиці при падінні пасажирського літака ніхто не загинув
Літак "здійснив вимушену посадку" через кілька хвилин після зльоту, повідомляє Reuters.
Аварія сталася близько 16:00 у вівторок, 31 липня, за місцевим часом (сьогодні близько півночі за київським часом). Пасажирський літак Embraer 190 рейсу AM2431 авіакомпанії Aeromexico, який летів до столиці країни, на зльоті зазнав сильного удару вітром і впав.
У літаку було чотири члени екіпажу і 97 пасажирів, всі вони встигли евакуюватися, перш ніж літак загорівся. Пасажири отримали травми, проте ніхто не загинув. Влада штату повідомила про "переважно легкі травми", хоча 37 осіб усе ж госпіталізували. Найважчі поранення отримав пілот, але його стан стабільний.
За попередніми даними, аварія сталася через складні погодні умови: літак злітав за сильної зливи з поривами вітру. Під час аварії лайнер отримав сильні пошкодження.
Авіакомпанія Aeromexico повідомляє, що це перший аварійний інцидент з літаком компанії за останні 10 років.
Нагадаємо, у київському міжнародному аеропорту "Бориспіль" здійснив аварійну посадку пасажирський літак рейсу "Київ – Анталія", на борту якого перебували 180 осіб.
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