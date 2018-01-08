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У Мексиці при падінні пасажирського літака ніхто не загинув

Сам лайнер загорівся невдовзі після катастрофи
У мексиканському місті Вікторія-де-Дуранго в результаті аварії пасажирського літака ніхто не загинув.
У Мексиці при падінні пасажирського літака ніхто не загинув Фото: twitter.com/DailyMirror

Літак "здійснив вимушену посадку" через кілька хвилин після зльоту, повідомляє Reuters.

Аварія сталася близько 16:00 у вівторок, 31 липня, за місцевим часом (сьогодні близько півночі за київським часом). Пасажирський літак Embraer 190 рейсу AM2431 авіакомпанії Aeromexico, який летів до столиці країни, на зльоті зазнав сильного удару вітром і впав.

У літаку було чотири члени екіпажу і 97 пасажирів, всі вони встигли евакуюватися, перш ніж літак загорівся. Пасажири отримали травми, проте ніхто не загинув. Влада штату повідомила про "переважно легкі травми", хоча 37 осіб усе ж госпіталізували. Найважчі поранення отримав пілот, але його стан стабільний.

За попередніми даними, аварія сталася через складні погодні умови: літак злітав за сильної зливи з поривами вітру. Під час аварії лайнер отримав сильні пошкодження.

Авіакомпанія Aeromexico повідомляє, що це перший аварійний інцидент з літаком компанії за останні 10 років.

Нагадаємо, у київському міжнародному аеропорту "Бориспіль" здійснив аварійну посадку пасажирський літак рейсу "Київ – Анталія", на борту якого перебували 180 осіб.

 
 
 
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01 08 2018 10:11
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