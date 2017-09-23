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У Мексиці стався черговий землетрус магнітудою 5,8 бала

Про жертви і постраждалих на цю мить нічого не відомо
У суботу, 23 вересня, в Мексиці стався черговий землетрус.
У Мексиці стався черговий землетрус магнітудою 5,8 бала Фото: ЕРА

Магнітуда стихійного лиха досягла 5,8 бала за шкалою Ріхтера, повідомляє "Слово і Діло" з посиланням на Геологічну службу США.

Епіцентр розташовувався на півдні країни, на Тихоокеанському узбережжі, в 48 км від міста Паредон, штат Чьяпас, на глибині 74 км.

Про жертви і постраждалих на цю мить нічого не відомо.

Нагадаємо, у вівторок, 19 вересня, в Мексиці стався сильний землетрус магнітудою 7,1.

Президент Мексики Енріке Пенья Ньєто ввів у постраждалих від землетрусу регіонах надзвичайний стан.

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23 09 2017 16:36
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