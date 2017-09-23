У Мексиці стався черговий землетрус магнітудою 5,8 бала Про жертви і постраждалих на цю мить нічого не відомо

У суботу, 23 вересня, в Мексиці стався черговий землетрус.

Фото: ЕРА

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