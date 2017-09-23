CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ суботу, 23 вересня, в Мексиці стався черговий землетрус.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Мексиці стався черговий землетрус магнітудою 5,8 бала
Про жертви і постраждалих на цю мить нічого не відомо
Фото: ЕРА
Магнітуда стихійного лиха досягла 5,8 бала за шкалою Ріхтера, повідомляє "Слово і Діло" з посиланням на Геологічну службу США.
Епіцентр розташовувався на півдні країни, на Тихоокеанському узбережжі, в 48 км від міста Паредон, штат Чьяпас, на глибині 74 км.
Про жертви і постраждалих на цю мить нічого не відомо.
Нагадаємо, у вівторок, 19 вересня, в Мексиці стався сильний землетрус магнітудою 7,1.
Президент Мексики Енріке Пенья Ньєто ввів у постраждалих від землетрусу регіонах надзвичайний стан.
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23 09 2017 16:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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