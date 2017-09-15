CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ результаті дії урагану "Макс" на узбережжі Мексики були зруйновані 200 будинків, а одна людина вважається зниклою безвісти.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Мексиці ураган "Макс" зруйнував 200 будинків
Стихія продовжує рухатися в бік південних штатів
Фото: Twitter/Hector Astudillo
Найбільше внаслідок нашестя стихії постраждав населений пункт Сан-Маркос, повідомляє на своїй сторінці у Twitter губернатор штату Ектор Астудільо.
Там були зруйновані 200 житлових будинків, а один місцевий житель числиться зниклим безвісти.
Відзначається, що стихія продовжує рухатися в бік південних штатів, проте поступово слабшає.
Нагадаємо, що тропічний шторм Макс сформувався біля південного узбережжя Мексики.
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