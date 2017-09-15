У Мексиці ураган "Макс" зруйнував 200 будинків Стихія продовжує рухатися в бік південних штатів

В результаті дії урагану "Макс" на узбережжі Мексики були зруйновані 200 будинків, а одна людина вважається зниклою безвісти.

Фото: Twitter/Hector Astudillo

Найбільше внаслідок нашестя стихії постраждав населений пункт Сан-Маркос, повідомляє на своїй сторінці у Twitter губернатор штату Ектор Астудільо. Там були зруйновані 200 житлових будинків, а один місцевий житель числиться зниклим безвісти. Відзначається, що стихія продовжує рухатися в бік південних штатів, проте поступово слабшає. Нагадаємо, що тропічний шторм Макс сформувався біля південного узбережжя Мексики.

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