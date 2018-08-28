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У Мексиці вбили 37-річну українку

Жінка мала двох дітей
На цьому тижні в мексиканському штаті Пуебла знайшли мертвою 37-річну українку Ярославу Ненастину, яка раніше пропала без вісті.
У Мексиці вбили 37-річну українку Фото: з відкритих джерел

"На цьому тижні українка Ярослава Ненастіна, яка зникла безвісти 10 серпня в Сан-Педро-Чолуле, була знайдена мертвою на сільськогосподарських угіддях в Уехоцінго", - йдеться в повідомленні ТСН.

Після розслідування поліція знайшла та заарештувала ймовірного вбивцю, який незабаром має постати перед судом. За версією слідства, вбивцею міг бути мексиканець, якого звати Альфонсо.

Він зв'язався зі своєю жертвою в одному з магазинів мексиканської торгової мережі Oxxo, звідти вони вирушили в його квартиру, де він убив жінку, розчленував її і сховав докази, кинувши останки в поле. Але виявлений ​​одяг й особливі знаки (татуювання) жертви допомогли ідентифікувати та знайти ймовірного вбивцю.

Українка народилася у Києві, проживала у Мексиці вже близько 20 років і мала двох дітей - хлопця 10-ти та дівчину 13-річного віку.

Нагадаємо, що в місті Котор у Чорногорії увечері 11 травня було знайдено мертвою громадянку України.

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28 08 2018 08:40
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