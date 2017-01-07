CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ мексиканському штаті Сіналоа поліція і сили армії влаштували перестрілку з озброєними людьми, які, як передбачається, були членами наркокартелю. В результаті інциденту було вбито 19 людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Мексиці внаслідок перестрілки між поліцією і членами наркобізнесу загинули 19 людей
Поранення дістали п'ятеро офіцерів
Фото: reuters.com
Про це повідомляє ВВС.
Серед поліцейських і військових жертв немає, поранення дістали 5 офіцерів.
За повідомленнями місцевих медіа, ця перестрілка "була одним із найкривавіших зіткнень поліції і наркобізнесу за останні місяці".
У ніч на 30 червня в одному з найбільших міст штату – Масатлані – члени наркокартелю вбили двох людей з конкуруючого угруповання. Неподалік була поліція, яка одразу зв’язалася з армією. Злочинців переслідували кілька кілометрів.
Нагадаємо, в Миколаєві правоохоронці виявили наркопритон, яким керувала 71-річна пенсіонерка.
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01 07 2017 23:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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