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У Мексиці внаслідок перестрілки між поліцією і членами наркобізнесу загинули 19 людей

Поранення дістали п'ятеро офіцерів
У мексиканському штаті Сіналоа поліція і сили армії влаштували перестрілку з озброєними людьми, які, як передбачається, були членами наркокартелю. В результаті інциденту було вбито 19 людей.
У Мексиці внаслідок перестрілки між поліцією і членами наркобізнесу загинули 19 людей Фото: reuters.com

Про це повідомляє ВВС.

Серед поліцейських і військових жертв немає, поранення дістали 5 офіцерів.

За повідомленнями місцевих медіа, ця перестрілка "була одним із найкривавіших зіткнень поліції і наркобізнесу за останні місяці".

У ніч на 30 червня в одному з найбільших міст штату – Масатлані – члени наркокартелю вбили двох людей з конкуруючого угруповання. Неподалік була поліція, яка одразу зв’язалася з армією. Злочинців переслідували кілька кілометрів.

Нагадаємо, в Миколаєві правоохоронці виявили наркопритон, яким керувала 71-річна пенсіонерка.

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01 07 2017 23:35
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