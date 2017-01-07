У Мексиці внаслідок перестрілки між поліцією і членами наркобізнесу загинули 19 людей Поранення дістали п'ятеро офіцерів

У мексиканському штаті Сіналоа поліція і сили армії влаштували перестрілку з озброєними людьми, які, як передбачається, були членами наркокартелю. В результаті інциденту було вбито 19 людей.

Фото: reuters.com

Про це повідомляє ВВС. Серед поліцейських і військових жертв немає, поранення дістали 5 офіцерів. За повідомленнями місцевих медіа, ця перестрілка "була одним із найкривавіших зіткнень поліції і наркобізнесу за останні місяці". У ніч на 30 червня в одному з найбільших міст штату – Масатлані – члени наркокартелю вбили двох людей з конкуруючого угруповання. Неподалік була поліція, яка одразу зв’язалася з армією. Злочинців переслідували кілька кілометрів. Нагадаємо, в Миколаєві правоохоронці виявили наркопритон, яким керувала 71-річна пенсіонерка. Співробітники Прикордонної поліції Болгарії затримали на болгарсько-румунському кордоні партію героїну.

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