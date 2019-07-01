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У Мексиці внаслідок стрілянини - семеро загиблих

Наразі поліція ще не встигла встановити нападників
Унаслідок стрілянини в барі в мексиканському місті Плая-дель-Кармен загинуло семеро чоловіків.
У Мексиці внаслідок стрілянини - семеро загиблих Фото: gettyimages.com

"Унаслідок стрілянини в барі в мексиканському узбережному місті Плая-дель-Кармен загинуло семеро чоловіків", - повідомляє AP із посиланням на місцеву поліцію.

Ще один чоловік отримав поранення.

За словами правоохоронців, інцидент стався ще у неділю в барі в бідному районі далеко від туристичної зони.

Наразі поліція ще не встигла встановити нападників.

Як повідомлялося, 2 січня керівник муніципалітету Тлахиако в штаті Оахака на півдні Мексики Алехандро Апарісіо став жертвою замаху через 1,5 години після вступу на посаду.

Нагадаємо, що у неділю вранці, 6 січня, двоє людей в балаклавах скоїли розбійний напад на гральний заклад "Національної лотереї" на вулиці Космонавтів.

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07 01 2019 20:54
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