CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУнаслідок стрілянини в барі в мексиканському місті Плая-дель-Кармен загинуло семеро чоловіків.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Мексиці внаслідок стрілянини - семеро загиблих
Наразі поліція ще не встигла встановити нападників
Фото: gettyimages.com
"Унаслідок стрілянини в барі в мексиканському узбережному місті Плая-дель-Кармен загинуло семеро чоловіків", - повідомляє AP із посиланням на місцеву поліцію.
Ще один чоловік отримав поранення.
За словами правоохоронців, інцидент стався ще у неділю в барі в бідному районі далеко від туристичної зони.
Наразі поліція ще не встигла встановити нападників.
Як повідомлялося, 2 січня керівник муніципалітету Тлахиако в штаті Оахака на півдні Мексики Алехандро Апарісіо став жертвою замаху через 1,5 години після вступу на посаду.
Нагадаємо, що у неділю вранці, 6 січня, двоє людей в балаклавах скоїли розбійний напад на гральний заклад "Національної лотереї" на вулиці Космонавтів.
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