У Мексиці введено режим НС через землетрус: кількість загиблих зросла до 139 осіб
Також було скликано засідання Національного комітету з надзвичайного стану, а в столиці Мексики розміщено три тисячі військових, передає Associated Press.
У постраждалих регіонах працюють рятувальники та волонтери.
Інформаційне агентство Reuters повідомляє, що жертвами землетрусу в Мексиці стали, щонайменше, 139 осіб.
У свою чергу, Associated Press повідомляє, що щонайменше 44 будівлі обвалилися в Мехіко в результаті стихії.
Фото ЕРА
Нагадаємо, у вівторок, 19 вересня, в Мексиці стався сильний землетрус магнітудою 7,1.
За даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу магнітудою 7,1 знаходився в 8 км на південний схід від Атенсінго в центральному штаті Пуебла та залягав на глибині 51 км.
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