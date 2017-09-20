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У Мексиці введено режим НС через землетрус: кількість загиблих зросла до 139 осіб

Щонайменше 44 будівлі обвалилися в столиці країни - Мехіко в результаті стихії
Президент Мексики Енріке Пенья Ньєто ввів у постраждалих від землетрусу регіонах надзвичайний стан.
У Мексиці введено режим НС через землетрус: кількість загиблих зросла до 139 осіб Фото: ЕРА

Також було скликано засідання Національного комітету з надзвичайного стану, а в столиці Мексики розміщено три тисячі військових, передає Associated Press.

У постраждалих регіонах працюють рятувальники та волонтери.

Інформаційне агентство Reuters повідомляє, що жертвами землетрусу в Мексиці стали, щонайменше, 139 осіб.

У свою чергу, Associated Press повідомляє, що щонайменше 44 будівлі обвалилися в Мехіко в результаті стихії.

Фото ЕРА

Нагадаємо, у вівторок, 19 вересня, в Мексиці стався сильний землетрус магнітудою 7,1.

За даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу магнітудою 7,1 знаходився в 8 км на південний схід від Атенсінго в центральному штаті Пуебла та залягав на глибині 51 км.

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20 09 2017 06:27
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