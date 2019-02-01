У Мексиці застрелили градоначальника через півтори години після вступу на посаду

У Мексиці мера невеликого міста вбили лише через півтори години після вступу на посаду.

Алехандро Апарісіо був обраний главою муніципалітету Тлахіако в штаті Оахака на півдні Мексики, однак лише через півтори години був застрелений. При нападі на нього були поранені ще дві людини, повідомляє ТАСС.

Політик представляв "Рух національного відродження" - партію лівого спрямування, створену президентом країни Андресом Мануелем Лопесом Обрадором.

"Я рішуче засуджую напад на главу муніципалітету Тлахіако. Я вимагав ретельного розслідування від генерального прокурора, і він поінформував мене, що ймовірний вбивця був затриманий", - повідомив у Twitter губернатор Оахаки Алехандро Мурат.