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У Мексиці застрелили градоначальника через півтори години після вступу на посаду
Загиблий Алехандро Апарісіо був обраний керівником муніципалітету Тлахіако в штаті Оахака на півдні Мексики
Фото: ap.org
Алехандро Апарісіо був обраний главою муніципалітету Тлахіако в штаті Оахака на півдні Мексики, однак лише через півтори години був застрелений. При нападі на нього були поранені ще дві людини, повідомляє ТАСС.
Політик представляв "Рух національного відродження" - партію лівого спрямування, створену президентом країни Андресом Мануелем Лопесом Обрадором.
"Я рішуче засуджую напад на главу муніципалітету Тлахіако. Я вимагав ретельного розслідування від генерального прокурора, і він поінформував мене, що ймовірний вбивця був затриманий", - повідомив у Twitter губернатор Оахаки Алехандро Мурат.
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