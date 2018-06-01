CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ мексиканському штаті Веракрус поліція виявила залишене на узбіччі таксі, на капоті якого лежали п'ять відрізаних голів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Мексиці знайшли таксі з п'ятьма відрізаними головами на капоті
На авто був зображений знак одного з місцевих наркокартелів
Фото: proceso.com
Як повідомляє Proceso, в салоні машини і в багажнику поліцейські знайшли п'ять обезголовлених тіл у чорних поліетиленових пакетах. Ким саме були вбиті, не повідомляється.
На капоті машини був зображений знак одного з місцевих наркокартелів.
У штаті Веракрус поширена діяльність кримінальних угруповань. За рік у регіоні відбувається понад дві тисячі вбивств, які в основному пов'язані з організованою злочинністю.
Нагадаємо, в Мексиці на футбольному полі застрелили трьох осіб.
Під час бунту у в'язниці "Кадерейта" за 39 км від міста Монтеррей на північному сході Мексики загинули 13 осіб.
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06 01 2018 20:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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