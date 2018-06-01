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У Мексиці знайшли таксі з п'ятьма відрізаними головами на капоті

На авто був зображений знак одного з місцевих наркокартелів
У мексиканському штаті Веракрус поліція виявила залишене на узбіччі таксі, на капоті якого лежали п'ять відрізаних голів.
У Мексиці знайшли таксі з п Фото: proceso.com

Як повідомляє Proceso, в салоні машини і в багажнику поліцейські знайшли п'ять обезголовлених тіл у чорних поліетиленових пакетах. Ким саме були вбиті, не повідомляється.

На капоті машини був зображений знак одного з місцевих наркокартелів.

У штаті Веракрус поширена діяльність кримінальних угруповань. За рік у регіоні відбувається понад дві тисячі вбивств, які в основному пов'язані з організованою злочинністю.

Нагадаємо, в Мексиці на футбольному полі застрелили трьох осіб.

Під час бунту у в'язниці "Кадерейта" за 39 км від міста Монтеррей на північному сході Мексики загинули 13 осіб.

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06 01 2018 20:20
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