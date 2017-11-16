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У Мелітополі провайдер показував російські телеканали і не транслював Discovery Channel

Нацрада "ввела санкції" щодо провайдера з Мелітополя
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення схвалила попередні "санкції" у вигляді попередження провайдеру з Мелітополя Запорізької області за ретрансляцію російських телеканалів Пятница! і ТБ-3.
У Мелітополі провайдер показував російські телеканали і не транслював Discovery Channel Фото: intvua.com

Про це за підсумками засідання регулятора повідомляє Укрінформ.

Рішення базується на підставі позапланової перевірки Мелітопольського провайдера (ФОП Райський І. В.).

Провайдер ретранслював два супутникових телеканали, які не входять до Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення та законодавства України.

Також були зафіксовані й інші порушення. У той же час провайдер не ретранслював вісім телеканалів, заявлених ліцензією: ФУТБОЛ 1, Discovery Channel, Animal Planet та інші.

Водночас у сітці мовлення були 17 телеканалів, яких немає в його ліцензії.

Раніше Нацрада призначила позапланову перевірку телеканалу Інтер в зв'язку з розкриттям особистих даних 12-річної мешканки Борислава (зі Львівщини).

Як відомо, Верховна Рада внесла зміни до Закону щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації №5313.

Нагадаємо, що Верховна Рада в першому читанні прийняла законопроект, який зобов'язує загальнонаціональні телеканали транслювати не менш ніж 75% ефіру державною мовою.

Президент Петро Порошенко підписав законопроект про введення мовних квот на українському телебаченні.
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16 11 2017 22:22
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