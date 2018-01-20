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У Мелітополі зіткнулися п'ять авто, троє осіб постраждали

Причини ДТП встановлюють
У Мелітополі сталася ДТП за участі п'яти автомобілів, внаслідок чого постраждали троє осіб.
У Мелітополі зіткнулися п Фото: facebook.com/vkgunpzp

Дорожньо-транспортна пригода сталась 19 січня близько 21:40. На проспекті 50-річчя Перемоги зіткнулись два транспортних засоби - Toyota RAV4 та Toyota Camry, - повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області у Facebook.

Автомобілі відкинуло на припарковані неподалік автомобілі: ВАЗ-2108, Daewoo Espero та Opel, які отримали механічні пошкодження.

Водій автомобіля Toyota Camry, водій автомобіля Toyota RAV4 та його пасажир з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовані до місцевої лікарні.

Правоохоронці встановлюють особу водія автомобіля Toyota Camry, який в тяжкому стані в реанімаційному відділенні лікарні.

Причини ДТП та її обставини встановлюються. Відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, у східній турецькій провінції Муш 19 січня перекинувся пасажирський автобус, внаслідок чого загинули 11 та 46 людей дістали поранення.

 
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20 01 2018 17:52
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