У Мелітополі зіткнулися п'ять авто, троє осіб постраждали
Дорожньо-транспортна пригода сталась 19 січня близько 21:40. На проспекті 50-річчя Перемоги зіткнулись два транспортних засоби - Toyota RAV4 та Toyota Camry, - повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області у Facebook.
Автомобілі відкинуло на припарковані неподалік автомобілі: ВАЗ-2108, Daewoo Espero та Opel, які отримали механічні пошкодження.
Водій автомобіля Toyota Camry, водій автомобіля Toyota RAV4 та його пасажир з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовані до місцевої лікарні.
Правоохоронці встановлюють особу водія автомобіля Toyota Camry, який в тяжкому стані в реанімаційному відділенні лікарні.
Причини ДТП та її обставини встановлюються. Відкрито кримінальне провадження.
Нагадаємо, у східній турецькій провінції Муш 19 січня перекинувся пасажирський автобус, внаслідок чого загинули 11 та 46 людей дістали поранення.
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