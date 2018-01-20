У Мелітополі зіткнулися п'ять авто, троє осіб постраждали

У Мелітополі сталася ДТП за участі п'яти автомобілів, внаслідок чого постраждали троє осіб.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 19 січня близько 21:40. На проспекті 50-річчя Перемоги зіткнулись два транспортних засоби - Toyota RAV4 та Toyota Camry, - повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області у Facebook.

Автомобілі відкинуло на припарковані неподалік автомобілі: ВАЗ-2108, Daewoo Espero та Opel, які отримали механічні пошкодження.

Водій автомобіля Toyota Camry, водій автомобіля Toyota RAV4 та його пасажир з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовані до місцевої лікарні.

Правоохоронці встановлюють особу водія автомобіля Toyota Camry, який в тяжкому стані в реанімаційному відділенні лікарні.

Причини ДТП та її обставини встановлюються. Відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, у східній турецькій провінції Муш 19 січня перекинувся пасажирський автобус, внаслідок чого загинули 11 та 46 людей дістали поранення.