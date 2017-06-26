У мережі продають булаву Януковича, - ЗМІ

У мережі виставили на продаж нібито майно екс-президента України Віктора Януковича.

Продавець булави із Запорізької області запевняє, що річ належала екс-президенту. Виготовлена ​​вона з латуні, з гравіюванням. Прикрашена камінням Сваровскі. Вага під 1100 грам повідомляє "КП в Україні".

За таку красу автор оголошення просить 27 тисяч гривень. Ще в кінці додав: "на товарі відсутні два камінчика".

"Не знаю, як випали, може, він використовував цю булаву, грався, - жартує продавець. - Це оригінал. Взагалі, їх же декілька було у нього, якісь і в музеї потрапили".

Як у нього виявилася ця булава, чоловік пояснити не зміг. Під своїм оголошенням він залишав і посилання на новину за 2012 рік, коли в столиці проходила виставка речей екс-президентів. На одному зі знімків представлена дуже схожа булава.

У Фонд Президентів України, в якому зберігаються речі колишніх глав України вивчили знімки оголошення і поставили вердикт - "не наше, але схоже".

"Таких сувенірних булав може бути дуже багато, і будь-яку можуть назвати чиєюсь. Так, вона схожа на нашу, але з нашої все в порядку, зберігається. Булаву Януковича, яка була і на виставці, ми отримали з протокольного відділу Адміністрації Президента. але, розумієте, їх може бути декілька - Януковичу могли її дарувати і 5, і 10 разів. Наприклад, у нас є булава, яку дарували кожному президенту", - розповіла Людмила Галаган, директор Фонду президентів.

Нагадаємо, що Генеральна прокуратура показала документ, який свідчить, що конфісковані в оточення екс-президента Віктора Януковича $1,1 мільярда вже зараховані до держбюджету.