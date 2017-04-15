У мережі з'явилася карта аптек, які підтримують програму "Доступні ліки"
"За перші дні зі старту дії програми "Доступні ліки" тисячі українців змогли скористатись перевагами програми, і дуже важливо, щоб якомога більше громадян дізнались про можливість отримати необхідні ліки безкоштовно або з невеликою доплатою. Вже зараз понад 2000 аптек підтримують урядову програму, і з кожним днем це число збільшується. Ділюсь з вами детальною картою аптек-партнерів програми "Доступні ліки" по всій Україні. Поширюйте!" – написав Гройсман у Facebook.
Нагадаємо, 4 квітня у Міністерстві охорони здоров’я оприлюднили Реєстр лікарських засобів, які українці можуть отримати безкоштовно або з незначною доплатою за програмою "Доступні ліки", що запрацювала з 1 квітня 2017 року.
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