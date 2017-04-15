Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

У мережі з'явилася карта аптек, які підтримують програму "Доступні ліки"

Урядову програму зараз підтримують понад 2000 аптек
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман опублікував карту України із позначеннями аптеками, які долучилися до програми "Доступні ліки".
У мережі з Фото: te.20minut.ua

"За перші дні зі старту дії програми "Доступні ліки" тисячі українців змогли скористатись перевагами програми, і дуже важливо, щоб якомога більше громадян дізнались про можливість отримати необхідні ліки безкоштовно або з невеликою доплатою. Вже зараз понад 2000 аптек підтримують урядову програму, і з кожним днем це число збільшується. Ділюсь з вами детальною картою аптек-партнерів програми "Доступні ліки" по всій Україні. Поширюйте!"написав Гройсман у Facebook.

Нагадаємо, 4 квітня у Міністерстві охорони здоров’я оприлюднили Реєстр лікарських засобів, які українці можуть отримати безкоштовно або з незначною доплатою за програмою "Доступні ліки", що запрацювала з 1 квітня 2017 року.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 04 2017 19:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як допомогти подолати сімейні кризи: досвід американського психотерапевта Крістіни Хемптон

Як допомогти подолати сімейні кризи: досвід американського психотерапевта Крістіни Хемптон

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.