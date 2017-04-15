У мережі з'явилася карта аптек, які підтримують програму "Доступні ліки"

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман опублікував карту України із позначеннями аптеками, які долучилися до програми "Доступні ліки".

"За перші дні зі старту дії програми "Доступні ліки" тисячі українців змогли скористатись перевагами програми, і дуже важливо, щоб якомога більше громадян дізнались про можливість отримати необхідні ліки безкоштовно або з невеликою доплатою. Вже зараз понад 2000 аптек підтримують урядову програму, і з кожним днем це число збільшується. Ділюсь з вами детальною картою аптек-партнерів програми "Доступні ліки" по всій Україні. Поширюйте!" – написав Гройсман у Facebook.

Нагадаємо, 4 квітня у Міністерстві охорони здоров’я оприлюднили Реєстр лікарських засобів, які українці можуть отримати безкоштовно або з незначною доплатою за програмою "Доступні ліки", що запрацювала з 1 квітня 2017 року.