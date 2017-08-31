CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЖурналісти зняли з безпілотника ймовірне маєток Віктора Януковича в селі Баковка в Одинцовському районі Московської області.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У мережі з'явилося відео імовірного особняка Януковича в Підмосков'ї
Дрон зробив декілька обльотів над будинком
Віктор Янукович. Фото: tsn.ua
Відповідне відео оприлюднив телеканал ТСН на своїй сторінці в Facebook.
На відео можна побачити кілька будівель, обгороджених парканом, і власне маєток, що приховано за хвойними деревами.
Нагадаємо, співак Йосип Кобзон розповів ЗМІ, що екс-президент України Віктор Янукович живе по сусідству з ним, у селищі Баковка Одинцовського району Московської області.
27 серпня адвокат Януковича Віталій Сердюк заявив, що його підзахисний насправді проживає в Ростові-на-Дону, а не в Підмосков'ї.
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