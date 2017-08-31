У мережі з'явилося відео імовірного особняка Януковича в Підмосков'ї

Журналісти зняли з безпілотника ймовірне маєток Віктора Януковича в селі Баковка в Одинцовському районі Московської області.

Відповідне відео оприлюднив телеканал ТСН на своїй сторінці в Facebook.

На відео можна побачити кілька будівель, обгороджених парканом, і власне маєток, що приховано за хвойними деревами.

Нагадаємо, співак Йосип Кобзон розповів ЗМІ, що екс-президент України Віктор Янукович живе по сусідству з ним, у селищі Баковка Одинцовського району Московської області.

27 серпня адвокат Януковича Віталій Сердюк заявив, що його підзахисний насправді проживає в Ростові-на-Дону, а не в Підмосков'ї.