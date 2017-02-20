ПОЛІТИКА НОВИНИУ мережі з'явився відеозапис з камер зовнішнього спостереження в аеропорту Куала-Лумпура, на якому зафіксовані останні хвилини життя і вбивство брата північнокорейського лідера Кім Чен Ина – Кім Чон Нама.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У мережі з'явилося відео вбивства Кім Чон Нама
Зведеного брата лідера КНДР вбили прямо в аеропорту
Кім Чон Нам. Фото: Shin In-seop / AP/ NTB Scanpix
На записах, зроблених різними камерами, видно як Кім Чон Нам направляється до квиткового терміналу.
У цей момент жінка в білій блузці підійшла до нього зі спини, щось притиснула до його обличчя і швидко пішла, пише "NV.ua".
На наступних кадрах Кім Чон Нам спілкується з співробітниками аеропорту і в супроводі поліції направляється в медпункт.
Нагадаємо, зведений брат глави КНДР був убитий 13 лютого. Імовірно, він був отруєний в аеропорту Куала-Лумпура двома жінками, за однією з версій - шпигунки з Північної Кореї, і помер по дорозі в лікарню.
Міністерство у справах об'єднання Південної Кореї звинуватило Пхеньян у вбивстві зведеного брата лідера КНДР.
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20 02 2017 07:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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