У мережі з'явилося відео вбивства Кім Чон Нама

У мережі з'явився відеозапис з камер зовнішнього спостереження в аеропорту Куала-Лумпура, на якому зафіксовані останні хвилини життя і вбивство брата північнокорейського лідера Кім Чен Ина – Кім Чон Нама.

На записах, зроблених різними камерами, видно як Кім Чон Нам направляється до квиткового терміналу.

У цей момент жінка в білій блузці підійшла до нього зі спини, щось притиснула до його обличчя і швидко пішла, пише "NV.ua".

На наступних кадрах Кім Чон Нам спілкується з співробітниками аеропорту і в супроводі поліції направляється в медпункт.

Нагадаємо, зведений брат глави КНДР був убитий 13 лютого. Імовірно, він був отруєний в аеропорту Куала-Лумпура двома жінками, за однією з версій - шпигунки з Північної Кореї, і помер по дорозі в лікарню.

Міністерство у справах об'єднання Південної Кореї звинуватило Пхеньян у вбивстві зведеного брата лідера КНДР.