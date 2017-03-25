У мережі з'явилися відео масових затримань в Мінську, – ВІДЕО

У мережі інтернет з'явилися відео масових затримань учасників несанкціонованого мітингу в центрі Мінська.

Зокрема, білоруське видання tut.by опублікувало аерозйомку масових затримань в центрі Мінська 25 березня, яка дозволяє розглянути в масштабі події у центрі міста.

Усього в мітингу взяло участь кілька тисяч чоловік.

Нагадаємо, в Мінську 25 березня пройшла опозиційна акція в честь Дня Волі – неофіційного свята на честь оголошення Білоруської народної республіки. Спецтехніки та ОМОНу в шоломах і зі щитами в центрі міста було більше, ніж демонстрантів; затримані сотні людей.

Правозахисний центр "Вясна" заблокували співробітники спецпідрозділу ОМОН. Всього було затримано 57 правозахисників і волонтерів. Також у Мінську затримали близько сотні мирних громадян і понад 20 журналістів.

Згодом ОМОН відпустив 57 правозахисників і журналістів, які були затримані в офісі правозахисного центру "Вясна". Також стало відомо, що затримані під час акцій до Дня Волі 50 журналістів на свободі.