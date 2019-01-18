У мерії Дніпра йдуть обшуки
У прокуратурі Дніпропетровської області пояснюють, що слідчі дії відбуваються в рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за фактом привласнення бюджетних коштів.
"У матеріалах провадження є інформація про те, якого підрозділу міськради це стосується, але ми поки цю інформацію не оприлюднюємо. Після проведення певних слідчих дій ми зможемо сказати більше", – сказала речниця прокуратури області Олександра Сараєва, повідомляє 18 січня "Радіо Свобода".
Водночас міський голова Дніпра Борис Філатов назвав обшуки "безглуздими".
"Чергові паскуди з СБУ і прокуратури проводять чергові безглузді обшуки", - пише він у своєму Facebook.
Нагадаємо, що детективи Національного антикорупційного бюро провели обшуки у міській раді Білої Церкви у справі про придбання будівлі за завищеною ціною.
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