У мерії Дніпра йдуть обшуки

Співробітники Служби безпеки і прокуратури проводять обшуки в будівлі міської ради Дніпра.

У прокуратурі Дніпропетровської області пояснюють, що слідчі дії відбуваються в рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за фактом привласнення бюджетних коштів.

"У матеріалах провадження є інформація про те, якого підрозділу міськради це стосується, але ми поки цю інформацію не оприлюднюємо. Після проведення певних слідчих дій ми зможемо сказати більше", – сказала речниця прокуратури області Олександра Сараєва, повідомляє 18 січня "Радіо Свобода".

Водночас міський голова Дніпра Борис Філатов назвав обшуки "безглуздими".

"Чергові паскуди з СБУ і прокуратури проводять чергові безглузді обшуки", - пише він у своєму Facebook.

Нагадаємо, що детективи Національного антикорупційного бюро провели обшуки у міській раді Білої Церкви у справі про придбання будівлі за завищеною ціною.