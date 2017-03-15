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У Німеччині засудили блокаду Донбасу та кажуть, що це ще більше віддаляє ці території, - ОНОВЛЕНО

У ФРН занепокоєні рішення РНБО про зупинку зв’язків з непідконтрольними територіями
Речник канцлера Німеччини Ангели Меркель Штеффан Зіберт заявив, що Німеччина не підтримує рішення Ради національної безпеки та оборони України про припинення вантажоперевезень з окупованими територіями Донбасу.
У Німеччині засудили блокаду Донбасу та кажуть, що це ще більше віддаляє ці території, - ОНОВЛЕНО Ангела Меркель

"Націоналізація на непідконтрольній території, визнання цього ускладнює і без того складну ситуацію. Не виконуються мирні домовленості. Ні з боку Москви, ні з боку Києва. Ми занепокоєні рішення РНБО про зупинку зв’язків, я вважаю, що це ще більше віддаляє Донбас", - заявив представник Меркель, повідомляє "Громадське".

Оновлення. Також уряд Німеччини засудив самовільну блокаду окремих районів Луганської і Донецької областей та закликав організаторів акції припинити саботаж. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"Федеральний уряд Німеччини засудив самовільну блокаду ОРДЛО і закликав протестувальників припинити саботаж, який приносить збитки державі", - повідомив Андрій Мельник.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що рішення про перекриття доріг, що ведуть на непідконтрольну територію Донбасу, буде реалізовано з 13:00 середи.

Окрім того, Президент Петро Порошенко під час екстреного засідання Ради національної безпеки і оборони запропонував тимчасово призупинити транспортне сполучення з окремими районами Донецької і Луганської областей (ОРДЛО).

Також Порошенко під час екстреного засідання Ради національної безпеки і оборони звинуватив учасників блокади у спробі здати Донбас.

Нагадаємо, донецькі і луганські бойовики заявили 1 березня, що підприємства під українською юрисдикцією, розташовані на тимчасово окупованій території Донбасу, переходять під "зовнішнє управління" бойовиків "ДНР" та "ЛНР".

Бойовики прийняли таке рішення у відповідь на громадянське блокування трьох залізничних гілок на Донбасі.

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