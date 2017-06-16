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У Меркель назвали нові санкції проти Росії "самовільними діями Сенату США"

В уряді назвали рішення штатів "дивним кроком"
Канцлер Німеччини Ангела Меркель підтримала критику глави МЗС Німеччини Зігмара Габріеля та канцлера Австрії Крістіана Керна щодо законопроекту про нові санкції стосовно Росії, який ухвалив Сенат США.
У Меркель назвали нові санкції проти Росії "самовільними діями Сенату США" Фото: ap.org

"Обережно кажучи, це самовільні дії Сенату США", - прокоментував речник німецького уряду Штеффен Зайберт у п'ятницю, 16 червня, в Берліні. Речник назвав дивним той факт, що нові санкції щодо РФ, якщо їх запровадять, зачеплять і європейську економіку, повідомляє Reuters.

За його словами, канцлер Німеччини охарактеризувала крок США як "дивний", заявивши, що європейська економіка не повинна страждати від санкцій проти Росії.

"Рішення Сенату США піднімає для неї ті самі питання, що і для канцлера Керна і міністра Габріеля. Це, м’яко кажучи, дивний крок", - сказав Зайберт.

"Цього не повинно трапитися. Ми відкидаємо санкції з екстратериторіальним ефектом, які мають вплив на треті країни", - додав речник німецького уряду.

Напередодні міністр дипломатії Німеччини Зіґмар Ґабріель і канцлер Австрії Крістіан Керн у спільній заяві розкритикували Сенат США за ухвалення нових санкцій проти Росії, що, зокрема, передбачають штрафування європейських компаній, які співпрацюють з російським енергетичним сектором.

Нагадаємо, у середу, 14 червня, Сенат США схвалив законопроект про запровадження нового пакету санкцій проти Росії. Обмежувальні заходи передбачається застосувати проти корумпованих російських представників та осіб, причетних до порушень прав людини, постачання зброї уряду президента Сирії Башара Асада та кібератак "від імені російського уряду".

В свою чергу, у міжнародному комітеті Ради Федерації РФ вважають позицію сенату США щодо санкцій не адекватною ані ситуації в світі, ані в двосторонніх відносинах.

Санкції ухвалені сенатом США передбачають посилення заходів проти Росії. Згідно з текстом поправки, американським компаніям і фізичним особам будуть заборонені операції з російськими банками з наданням фінансування довше, ніж на 14 днів. На сьогодні це обмеження становить 90 днів.

Буквально за два тижні до появи законопроекту про нові санкції партнери із проекту "Північний потік 2" підписали угоду про дефіцитне фінансування будівництва, на той випадок, якщо не вистачить проектного фінансування. Угоду було укладено 2 червня - на полях Петербурзького міжнародного економічного форуму.

Однак, європейські мейджори - Engie, OMV, Shell, Uniper, Wintershall - встигли надати фінансування проекту Nord Stream 2 до прийняття сенатом США нових ініціатив проти будівництва газопроводу.

 

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