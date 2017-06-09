У Меркель під час виступу жбурнули помідорами
Інцидент стався на Університетській площі міста під час першого заходу в рамках передвиборної кампанії канцлера. За даними поліції, всього було кинуто два помідора. До лівого стегна Меркель долетіли краплі від розбився томата. На що стоїть поруч з нею провідну заходи Клаудіа фон Браухич також потрапило трохи соку з томатів, повідомляє Spiegel.
До моменту кидків Меркель вже закінчила свою промову. Канцлер відреагувала на подію "спокійно", вона передала провідною свій носовичок, йдеться в статті. Винуватці події невідомі.
Нагадаємо, у лютому чинний канцлер Німеччини Ангела Меркель офіційно очолила передвиборний список Християнського демократичного союзу на вибори в бундестаг у вересні 2017 року та автоматично стала кандидатом на пост канцлера.
Вибори в парламент ФРН - Бундестаг - відбудуться 24 вересня.
Головним конкурентом Меркель вважається кандидат від Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Мартін Шульц. Його буде офіційно оголошено кандидатом на партійних зборах 19 березня в Берліні, тоді ж Шульц змінить на посту голову партії Зігмара Габріеля, якого призначено головою МЗС Німеччини.
Федеральний канцлер Німеччини очолює федеральний уряд Німеччини. Його обирають у Бундестазі абсолютною більшістю на чотирирічний термін. Відповідно до Конституції ФРН, канцлер визначає основні положення політики держави і несе за це відповідальність, формує Кабінет Міністрів.
Ангела Меркель вже 11 років очолює уряд ФРН. Довше за неї цю посаду обіймали тільки Конрад Аденауер і Гельмут Коль.
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