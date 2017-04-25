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У МЕРТ назвали держпідприємств, які саботують проведення незалежного аудиту

Шість компаній все ще перебувають у процесі здійснення аудиторської перевірки фінансової звітності
Станом на початок квітня 15 великих держкомпаній продовжують невиконання покладених на них зобов'язань щодо проведення незалежного аудиту із залученням аудиторських компаній світового рівня.
У МЕРТ назвали держпідприємств, які саботують проведення незалежного аудиту Фото: www-business.ru

Тільки 25 з 46 найбільших держпідприємств успішно пройшли аудит фінансової звітності за 2015 рік, який повістю відповідає вимогам законодавства. 6 компаній все ще перебувають у процесі здійснення аудиторської перевірки фінансової звітності, повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.

4 компанії із даної групи провели процедуру незалежного аудиту із суттєвим порушенням встановленого регламенту.

"11 підприємств повністю саботують вимогу щодо проведення незалежного аудиту. До таких належать: ДП "Національний спортивний комплекс "Олімпійський", ДП "Адміністрація морських портів України", Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності "Укрінтеренерго", ДСП "Чорнобильська АЄС" та інші", - йдеться у повідомленні.

"Саботаж незалежного аудиту - це саботаж реформи управління державними підприємствами", - заявив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов.

"Ми повинні розуміти реальний стан справ на підприємствах, щоб робити висновки про ефективність його менеджменту та інвестиційну привабливість. Будь-який керівник, який відповідає за свою роботу, не боїться аудиту, тим більше від компаній зі світовим ім’ям. Коли інформація приховується - це одразу свідчить, що десь є проблеми", - додав він.

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