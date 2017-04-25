У МЕРТ назвали держпідприємств, які саботують проведення незалежного аудиту

Шість компаній все ще перебувають у процесі здійснення аудиторської перевірки фінансової звітності

Станом на початок квітня 15 великих держкомпаній продовжують невиконання покладених на них зобов'язань щодо проведення незалежного аудиту із залученням аудиторських компаній світового рівня.

Тільки 25 з 46 найбільших держпідприємств успішно пройшли аудит фінансової звітності за 2015 рік, який повістю відповідає вимогам законодавства. 6 компаній все ще перебувають у процесі здійснення аудиторської перевірки фінансової звітності, повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.

4 компанії із даної групи провели процедуру незалежного аудиту із суттєвим порушенням встановленого регламенту.

"11 підприємств повністю саботують вимогу щодо проведення незалежного аудиту. До таких належать: ДП "Національний спортивний комплекс "Олімпійський", ДП "Адміністрація морських портів України", Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності "Укрінтеренерго", ДСП "Чорнобильська АЄС" та інші", - йдеться у повідомленні.

"Саботаж незалежного аудиту - це саботаж реформи управління державними підприємствами", - заявив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов.

"Ми повинні розуміти реальний стан справ на підприємствах, щоб робити висновки про ефективність його менеджменту та інвестиційну привабливість. Будь-який керівник, який відповідає за свою роботу, не боїться аудиту, тим більше від компаній зі світовим ім’ям. Коли інформація приховується - це одразу свідчить, що десь є проблеми", - додав він.