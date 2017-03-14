БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИСередня ціна імпортного природного газу в лютому 2017 року становила 6 682 грн за 1 тис. куб. м.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У МЕРТ розповіли, за якою ціною Україна купувала газ у лютому
Середня вартість газу становила $246,9 за 1 тис. куб. м.
Фото:radiosvoboda.org
Про це повідомляється на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі.
Зазначається, що в доларах США ця вартість дорівнює $246,9 за 1 тис. куб. м.
"Державна фіскальна служба України розрахувала середню вартість імпортного природного газу, що склалася в процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України в період із 1 до 28 лютого 2017 року, яка становить 6 681,8 грн", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Міністерство економічного розвитку і торгівлі ініціює продовження ще на один рік, до 1 квітня 2018 року, дію спеціальних зобов'язань "Нафтогазу України" і облгазів постачати населенню і підприємствам теплокомуненерго природний газ без зміни поточних цін.
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