У МЕРТ розповіли, за якою ціною Україна купувала газ у лютому

Середня ціна імпортного природного газу в лютому 2017 року становила 6 682 грн за 1 тис. куб. м.

Про це повідомляється на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Зазначається, що в доларах США ця вартість дорівнює $246,9 за 1 тис. куб. м.

"Державна фіскальна служба України розрахувала середню вартість імпортного природного газу, що склалася в процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України в період із 1 до 28 лютого 2017 року, яка становить 6 681,8 грн", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Міністерство економічного розвитку і торгівлі ініціює продовження ще на один рік, до 1 квітня 2018 року, дію спеціальних зобов'язань "Нафтогазу України" і облгазів постачати населенню і підприємствам теплокомуненерго природний газ без зміни поточних цін.