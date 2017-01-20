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У МЕРТ заявили, що не призначали директора Поліграфкомбінат "Україна"

Міністерство проведе прозорий і відкритий конкурс
Міністерство економічного розвитку і торгівлі стверджує, що ще не набуло права керувати держпідприємством "Поліграфічний комбінат "Україна", тому кадрових рішень, що стосуються підприємства, не приймало.
У МЕРТ заявили, що не призначали директора Поліграфкомбінат "Україна" Фото: news.liga.net

"Станом на 20 січня 2017 року ДП "Поліграфічний комбінат Україна" ще залишається в сфері управління Національного банку України. Зараз здійснюється процедура передачі цього підприємства зі сфери управління НБУ в сферу управління Мінекономрозвитку відповідно до законодавства. Тому кадрові рішення, що стосуються підприємства, Мінекономрозвитку не приймало", - йдеться в заяві МЕРТ.

Водночас міністерство має намір забезпечити проведення прозорого і відкритого конкурсу на посаду керівника ДП "Поліграфічний комбінат Україна", про перебіг якого буде повідомляти громадськість і ЗМІ.

У заяві МЕРТ зазначено, що ДП "Поліграфічний комбінат Україна" - підприємство, яке має стратегічне значення для економіки і безпеки держави. Відповідно до законодавства України, призначення керівників підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави з вартістю активів або річним розміром чистого доходу понад 200 млн грн, здійснюється за результатами конкурсного відбору відповідно до порядку, затвердженого постановою уряду №777.

Нагадаємо, що раніше ЗМІ повідомили про те, що Кабінет Міністрів призначив на посаду директора державного підприємства Поліграфкомбінат "Україна" Ігоря Когута.

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20 01 2017 18:39
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