У МЕРТ заявили, що не призначали директора Поліграфкомбінат "Україна"

Міністерство економічного розвитку і торгівлі стверджує, що ще не набуло права керувати держпідприємством "Поліграфічний комбінат "Україна", тому кадрових рішень, що стосуються підприємства, не приймало.

"Станом на 20 січня 2017 року ДП "Поліграфічний комбінат Україна" ще залишається в сфері управління Національного банку України. Зараз здійснюється процедура передачі цього підприємства зі сфери управління НБУ в сферу управління Мінекономрозвитку відповідно до законодавства. Тому кадрові рішення, що стосуються підприємства, Мінекономрозвитку не приймало", - йдеться в заяві МЕРТ.

Водночас міністерство має намір забезпечити проведення прозорого і відкритого конкурсу на посаду керівника ДП "Поліграфічний комбінат Україна", про перебіг якого буде повідомляти громадськість і ЗМІ.

У заяві МЕРТ зазначено, що ДП "Поліграфічний комбінат Україна" - підприємство, яке має стратегічне значення для економіки і безпеки держави. Відповідно до законодавства України, призначення керівників підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави з вартістю активів або річним розміром чистого доходу понад 200 млн грн, здійснюється за результатами конкурсного відбору відповідно до порядку, затвердженого постановою уряду №777.

Нагадаємо, що раніше ЗМІ повідомили про те, що Кабінет Міністрів призначив на посаду директора державного підприємства Поліграфкомбінат "Україна" Ігоря Когута.