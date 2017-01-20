У МЕРТ заявили, що не призначали директора Поліграфкомбінат "Україна"
"Станом на 20 січня 2017 року ДП "Поліграфічний комбінат Україна" ще залишається в сфері управління Національного банку України. Зараз здійснюється процедура передачі цього підприємства зі сфери управління НБУ в сферу управління Мінекономрозвитку відповідно до законодавства. Тому кадрові рішення, що стосуються підприємства, Мінекономрозвитку не приймало", - йдеться в заяві МЕРТ.
Водночас міністерство має намір забезпечити проведення прозорого і відкритого конкурсу на посаду керівника ДП "Поліграфічний комбінат Україна", про перебіг якого буде повідомляти громадськість і ЗМІ.
У заяві МЕРТ зазначено, що ДП "Поліграфічний комбінат Україна" - підприємство, яке має стратегічне значення для економіки і безпеки держави. Відповідно до законодавства України, призначення керівників підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави з вартістю активів або річним розміром чистого доходу понад 200 млн грн, здійснюється за результатами конкурсного відбору відповідно до порядку, затвердженого постановою уряду №777.
Нагадаємо, що раніше ЗМІ повідомили про те, що Кабінет Міністрів призначив на посаду директора державного підприємства Поліграфкомбінат "Україна" Ігоря Когута.
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