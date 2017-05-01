У мешканки Харкова конфіскували нерозмитнений Меrcedes

Державна фіскальна служба відібрала в мешканки Харкова нерозмитнений Mercedes S500 оціночною вартістю 350 тис. грн.

У рамках розслідування кримінальної справи за ч. 1 ст. 212 фіскали встановили, що жінка як фізособа-підприємець не сплатила 1,3 млн гривень митних платежів при ввезенні в Україну двох автомобілів - Меrcedes S500 і BMW X6. Про це повідомляє ДФС.

Як резидент України вона скористалася податковою пільгою для громадян-нерезидентів і ввезла автомобілі в режимі "тимчасове ввезення".

Фіскальна служба знайшла Меrcedes і вилучила його як предмет злочину.

Жінці мають намір висунути підозру в ухиленні від сплати податків.

Зазначимо, в Польщі, Литві, Чехії зараз можна купити автомобілі набагато дешевше, ніж в Україні, але процедура їх реєстрації та отримання українських номерів часто дорівнює вартості самого транспортного засобу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Мінекономрозвитку запропонує Уряду ухвалити порядок застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну легкових автомобілів походженням з Європейського союзу.