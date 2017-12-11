У мешканця черкаської багатоповерхівки під подушкою вибухнула граната
Як повідомляють у поліції Черкаської області, сьогодні близько 11 години до правоохоронців надійшло повідомлення, що в одному із багатоквартирних будинків у місті Черкаси пролунав вибух. Одна людина загинула.
Працівники поліції встановили, що у квартирі вибухнула граната Ф-1, яка, як з’ясувалося, знаходилась на дивані під подушкою у загиблого.
"На даний час на місці події працює слідчо-оперативна група, встановлюються всі обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження", – зазначають у поліції.
Нагадаємо, у Донецькій області в приміщенні салону краси кинули гранату, внаслідок чого постраждала частина житлового будинку.
Глава Нацполіціі Сергій Князєв закликав задуматися над тим, що будь-хто може стати жертвою злочинця з гранатою.
У вересні в Черкасах невідомі з автомата Калашникова розстріляли депутата Черкаської міської ради Михайла Бінусова.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Трагедія в Харкові: з'явилося відео моменту ДТП
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа