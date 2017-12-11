У мешканця черкаської багатоповерхівки під подушкою вибухнула граната

Як повідомляють у поліції Черкаської області, сьогодні близько 11 години до правоохоронців надійшло повідомлення, що в одному із багатоквартирних будинків у місті Черкаси пролунав вибух. Одна людина загинула.

Працівники поліції встановили, що у квартирі вибухнула граната Ф-1, яка, як з’ясувалося, знаходилась на дивані під подушкою у загиблого.

"На даний час на місці події працює слідчо-оперативна група, встановлюються всі обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження", – зазначають у поліції.