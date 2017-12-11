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У мешканця черкаської багатоповерхівки під подушкою вибухнула граната

Чоловік загинув
У Черкасах 12 листопада у багатоповерхівці вибухнула граната, внаслідок чого одна людина загинула.
У мешканця черкаської багатоповерхівки під подушкою вибухнула граната Фото: unian.ua

Як повідомляють у поліції Черкаської області, сьогодні близько 11 години до правоохоронців надійшло повідомлення, що в одному із багатоквартирних будинків у місті Черкаси пролунав вибух. Одна людина загинула.

Працівники поліції встановили, що у квартирі вибухнула граната Ф-1, яка, як з’ясувалося, знаходилась на дивані під подушкою у загиблого.

"На даний час на місці події працює слідчо-оперативна група, встановлюються всі обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження", – зазначають у поліції.

Нагадаємо, у Донецькій області в приміщенні салону краси кинули гранату, внаслідок чого постраждала частина житлового будинку.

Глава Нацполіціі Сергій Князєв закликав задуматися над тим, що будь-хто може стати жертвою злочинця з гранатою.

У вересні в Черкасах невідомі з автомата Калашникова розстріляли депутата Черкаської міської ради Михайла Бінусова.

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12 11 2017 19:30
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