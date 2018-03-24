У мешканця Одещини вдома знайшли протитанкові гранатомети, тротилові шашки і набої

Своїх намірів і причин зберігання зброї 41-річний чоловік пояснити не зміг

Поліція та СБУ під час обшуку вилучили у мешканця міста Біляївка Одеської області дев'ять гранатометів, дві тротилові шашки і 200 набоїв.

Про це повідомляють у Нацполіції області.

За інформацією правоохоронців, під час обшуку в домоволодінні 41-річного жителя міста Біляївка правоохоронці виявили та вилучили 9 ручних протитанкових гранатометів, 2 тротилових шашки, 2 ручних гранати та більше 200 патронів різного калібру.

"Вилучене направлено на експертизу. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України", – розповіли в поліції.

Знахідку виявили в межах оперативно-профілактичного відпрацювання "Зброя та вибухівка". До пошуків залучили співробітників Біляївського відділу поліції та управління карного розшуку ГУНП в Одеській області, працівників СБУ, прикордонників, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Своїх намірів і причин зберігання зброї 41-річний чоловік пояснити не зміг.

"Причин, а головне своїх намірів чоловік пояснити не може. Але слідство це з'ясує. В умовах війни таким "колекціонерам" не місце поряд із мирним населенням", – заявив начальник Головного управління поліції в Одеській обл. Дмитро Головін.



Фото: od.npu.gov.ua



Фото: od.npu.gov.ua



Фото: od.npu.gov.ua

Нагадаємо, президент Петро Порошенко підписав закон щодо заборони допуску осіб зі зброєю до будівель Верховної Ради, уряду та інших органів державної влади.