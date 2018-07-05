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У мешканця Рівненщини на горищі знайшли кілограми вибухівки, гранати, підривачі та патрони

За попередньою інформацією, чоловік перебував у зоні АТО
Під час санкціонованого обшуку на горищі у 53-річного мешканця Здолбунівського району Рівненської області співробітники поліції вилучили 16 кг вибухівки, три гранати, детонатори і патрони.
У мешканця Рівненщини на горищі знайшли кілограми вибухівки, гранати, підривачі та патрони Фото: rv.npu.gov.ua

Як повідомляють у поліції, за результатами огляду працівники вибухотехнічного відділу ГУНП в Рівненській області встановили, що господар зберігав два корпуси гранат РГД-5 та один – Ф-1 із запалами до них. Також поліцейські виявили три підривачі "УЗГРМ" і 51 патрон різного калібру.

Крім того, на горищі працівники поліції виявили дванадцять пластин динамічного вибухового захисту "Контакт-1" загальною вагою 16,44 кг. У кожній із них міститься пластична вибухова речовина вагою 260 г.

За попередньою інформацією чоловік перебував у зоні АТО.

"У рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом незаконного поводження з боєприпасами та вибуховими речовинами, за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України, усе вилучене слідчі скеровуватимуть на експертизу до Рівненського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. Правоохоронці встановлюють походження боєприпасів і вибухівки", – розповіли в поліції.


Фото: rv.npu.gov.ua


Фото: rv.npu.gov.ua


Фото: rv.npu.gov.ua


Фото: rv.npu.gov.ua

Нагадаємо, вранці 6 травня у Рівному п'яний військовослужбовець погрожував дружині підірвати гранату, через що довелося евакуювати всіх мешканців житлового багатоповерхового будинку.

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07 05 2018 23:45
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