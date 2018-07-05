У мешканця Сум СБУ вилучила зброю з району ООС

У підсобному приміщенні чоловік зберігав гранатомет, гранати та тротилові шашки

Співробітники Служби безпеки України виявили у Сумах зброю та боєприпаси, незаконно вивезені з району проведення Операції об'єднаних сил (ООС).

Правоохоронці встановили, що мешканець обласного центру зберігав військові засоби ураження у власному підсобному приміщенні поблизу місця проживання, повідомляє прес-служба СБУ.

Під час санкціонованого обшуку у споруді співробітники СБУ вилучили гранатомет РПГ–22, чотири гранати Ф-1 та дві тротилові шашки.

Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України та повідомлення зловмиснику про підозру у вчиненні злочину.

Нагадаємо, що в Чернігові правоохоронці затримали військовослужбовця-контрактника за незаконний продаж двох гранатометів і гранат.