CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСпівробітники Служби безпеки України виявили у Сумах зброю та боєприпаси, незаконно вивезені з району проведення Операції об'єднаних сил (ООС).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У мешканця Сум СБУ вилучила зброю з району ООС
У підсобному приміщенні чоловік зберігав гранатомет, гранати та тротилові шашки
Фото: ssu.gov.ua
Правоохоронці встановили, що мешканець обласного центру зберігав військові засоби ураження у власному підсобному приміщенні поблизу місця проживання, повідомляє прес-служба СБУ.
Під час санкціонованого обшуку у споруді співробітники СБУ вилучили гранатомет РПГ–22, чотири гранати Ф-1 та дві тротилові шашки.
Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України та повідомлення зловмиснику про підозру у вчиненні злочину.
Нагадаємо, що в Чернігові правоохоронці затримали військовослужбовця-контрактника за незаконний продаж двох гранатометів і гранат.
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07 05 2018 20:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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