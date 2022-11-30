У метро Києва облаштували точки з USB-зарядками для смартфонів

На станціях київського метро облаштовані точки з USB-зарядками, де можна зарядити телефон та інші гаджети.

Фото: MAXPPP

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram. USB-зарядки знаходяться на платформах 19-ти станцій. Червона гілка: "Академмістечко", "Житомирська", "Нивки", "Берестейська". Синя гілка: "Теремки", "Іподром", "Виставковий центр", "Васильківська", "Голосіївська", "Деміївська", "Тараса Шевченка", "Почайна", "Мінська", "Героїв Дніпра". Зелена гілка: "Бориспільська", "Харківська", "Позняки", "Осокорки", "Видубичі". За словами мера, мережа точок для підзарядки на станціях метро буде розширюватися. Метрополітен оприлюднюватиме інформацію про нові локації. Раніше повідомлялось, що ЄС передасть Україні ще 40 генераторів.

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