НОВИНИНа станціях київського метро облаштовані точки з USB-зарядками, де можна зарядити телефон та інші гаджети.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У метро Києва облаштували точки з USB-зарядками для смартфонів
Фото: MAXPPP
Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.
USB-зарядки знаходяться на платформах 19-ти станцій.
Червона гілка: "Академмістечко", "Житомирська", "Нивки", "Берестейська".
Синя гілка: "Теремки", "Іподром", "Виставковий центр", "Васильківська", "Голосіївська", "Деміївська", "Тараса Шевченка", "Почайна", "Мінська", "Героїв Дніпра".
Зелена гілка: "Бориспільська", "Харківська", "Позняки", "Осокорки", "Видубичі".
За словами мера, мережа точок для підзарядки на станціях метро буде розширюватися. Метрополітен оприлюднюватиме інформацію про нові локації.
Раніше повідомлялось, що ЄС передасть Україні ще 40 генераторів.
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30 11 2022 18:44 МЕДІА
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