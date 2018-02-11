У метрополітені Риму українці побили і намагалися пограбувати громадянина Індії

Жінка, яка намагалася заступитися за постраждалого, також отримала травми

Поліція Риму відкрила провадження за фактом спроби пограбування двома українцями громадянина Індії в метрополітені.

Як повідомляє УНН з посиланням на Roma Today, 1 листопада близько 21:30 в наземному метрополітені Рим – Лідо, який з'єднує італійську столицю з Остією, сталася бійка за участю громадян України.

На відеозаписі видно, як двоє молодих людей агресивно поводяться щодо пасажира. Один з нападників українською мовою називає себе фашистом і голосно лається: "Йди на вулицю, бангладеш... я – фашист... я тебе...".

Сварка переросла в бійку, внаслідок якої молодий чоловік сильно травмувався. Крім того, жінка, яка намагалася захистити потерпілого, також отримала травми, – в неї було розбите обличчя.

Оскільки потерпілий громадянин не звертався із заявою до правоохоронців, поліція була змушена відтворити події за допомогою відео з камер і опитування свідків. Поліція встановила, що двоє 23-річних українських громадян, перш ніж ударити пасажира, яким виявився 28-річний індійський громадянин, і травмувати 57-річну українку, яка хотіла захистити його, намагалися пограбувати валізу потерпілого.