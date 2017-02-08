У Межигір'ї можуть створити національний парк

Поки що невідомо, хто керуватиме резиденцією

На території колишньої резиденції Віктора Януковича "Межигір'я" можуть створити Національний парк.

Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак заявив, що проект відповідного рішення уряду вже узгоджено з профільними міністерствами та відомствами, повідомляє "LB.ua".

"Одна з ідей - створення національного парку на території мисливських угідь, а також "Межигір'я"... Відповідні проекти-рішення Кабміну вже існують і навіть узгоджені з міністерствами", - сказав Семерак.

За словами міністра, після рішення суду про повернення "Межигір'я" в держвласність Кабмін повинен визначити орган управління цим об'єктом.

"Якщо говорити про наші подальші кроки, то хотів би сказати: Мінприроди ініціюватиме інвентаризацію цього державного майна, яке після вчорашнього скасування судом двох угод повертається в державну власність, а також ініціюватиме перед Кабміном рішення про визначення органу управління, який буде здійснювати управління цим держмайном, адже на сьогодні це питання потребує врегулювання", - зазначив Семерак.

За його словами, таким органом управління є Держуправління справами, але Кабмін повинен підтвердити це рішення.

"Адже ми маємо справу з дуже підготовленими юристами, які, очевидно, будуть оскаржувати і не зупиняться в цій боротьбі", - сказав міністр.

Він також зазначив, що рішення Київського апеляційного господарського суду набуло чинності, проте воно ще може бути оскаржене.

Нагадаємо, що Київський апеляційний суд прийняв рішення розірвати договір, за яким резиденція "Межигір'я" була виведена з державної власності.