Євросоюзу загрожує розпад через політику Франції та Італії, - Мінекономіки Німеччини
Відзначимо, що Габріель є можливим суперником Ангели Меркель на майбутніх виборах канцлера ФРН.
Габріель заявив, що позиція Берліна щодо стабілізації єврозони "залишила її розділеною більш, ніж будь-коли", і що тепер перспектива розвалу ЄС більше не виглядає чимось таким, що неможливо уявити. Про це він сказав в інтерв'ю Der Spiegel, інформує Reuters.
"У цьому випадку наші діти і внуки нас проклянуть, бо зараз Німеччина - головний вигодонабувач в ЄС і в економічному, і в політичному плані", - підкреслив політик.
Міністр назвав спроби Франції та Італії утриматися в рамках визначеного дефіциту політичними ризиками для європейських країн.
Нагадаємо, минулого тижня лідер французького ультраправого "Національного фронту" Марін Ле Пен заявила, що у випадку обрання президентом Франції планує ініціювати вихід країни із Євросоюзу.
У червні на історичному референдумі у Великобританії щодо членства країни в ЄС 23 червня за вихід Британії з ЄС проголосували 51,9% виборців, тоді як за те, щоб залишитися у складі ЄС, проголосували 48,1%.
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