Євросоюзу загрожує розпад через політику Франції та Італії, - Мінекономіки Німеччини

Міністр назвав спроби Франції та Італії утриматися в рамках визначеного дефіциту політичними ризиками для європейських країн

Віце-канцлер і міністр економіки Німеччини Зігмар Габріель переконаний, що спроби ФРН стабілізувати єврозону, а також політика Франції та Італії несуть ризики для Євросоюзу.

Відзначимо, що Габріель є можливим суперником Ангели Меркель на майбутніх виборах канцлера ФРН.

Габріель заявив, що позиція Берліна щодо стабілізації єврозони "залишила її розділеною більш, ніж будь-коли", і що тепер перспектива розвалу ЄС більше не виглядає чимось таким, що неможливо уявити. Про це він сказав в інтерв'ю Der Spiegel, інформує Reuters.

"У цьому випадку наші діти і внуки нас проклянуть, бо зараз Німеччина - головний вигодонабувач в ЄС і в економічному, і в політичному плані", - підкреслив політик.

Міністр назвав спроби Франції та Італії утриматися в рамках визначеного дефіциту політичними ризиками для європейських країн.

Нагадаємо, минулого тижня лідер французького ультраправого "Національного фронту" Марін Ле Пен заявила, що у випадку обрання президентом Франції планує ініціювати вихід країни із Євросоюзу.

У червні на історичному референдумі у Великобританії щодо членства країни в ЄС 23 червня за вихід Британії з ЄС проголосували 51,9% виборців, тоді як за те, щоб залишитися у складі ЄС, проголосували 48,1%.