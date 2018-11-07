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У Мінекономіки покращили прогноз росту ВВП у 2018 році до 3,2%

Мінекономрозвитку вважають, що економіка у 2019 році буде зростати повільніше
Міністерство економічного розвитку та торгівлі України запропонувало уряду затвердити оновлений прогноз росту української економіки у 2018-2020 роках
У Мінекономіки покращили прогноз росту ВВП у 2018 році до 3,2% Фото: dt.ua

Так, у Мінекономіки пропонують уряду переглянути прогноз зростання валового внутрішнього продукту України у 2018 році з 3%, як вважалось раніше, до 3,2%. В той же час, рівень інфляції у 2018 році, на думку Мінекономіки, буде вищим майже на 1% та складе 9,9%, повідомляє "Інтерфакс-Україна", посилаючись на проект відповідного документу, яким володіє редакція.

Крім цього, Мінекономрозвитку вважають, що економіка у 2019 році буде зростати повільніше, а ВВП зросте на 3%, проте наступного, 2020 року, економіка прискориться до 4,1%.

В той же час, окрім базового сценарію, який вважається найбільш вірогідним, Мінекономіки пропонує ще два сценаріях розвитку економіки: песимістичний та оптимістичний.

Так, за оптимістичним сценарієм ВВП України зросте на понад 4% уже в 2019 році, а у 2020 прискориться до 5%.

Відповідно до песимістичного прогнозу росту економіки, у 2019 році ВВП зросте лише на 1,1%, а у 2020 році — на 1,6%.

У травні Європейський банк реконструкції та розвитку заявляв, що економіка України у 2018-2019 роках зростатиме на 3%. В той же час там попереджали, що проведення виборів та значні суми виплат по державним борговим зобов’язанням становитимуть загрозу економічному зростанню.

Нагадаємо, що Світовий банк поліпшив прогноз щодо рівня державного та гарантованого державою боргу України в 2018 році до 75,1% ВВП з 85,1%, в 2019 року до 73,5% з 78,9% ВВП, в 2020-му до 68,4% з 73,4% ВВП.

Кабмін планує за два роки скоротити державний борг України з 72% до 60% від ВВП.

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11 07 2018 11:56
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