У Мінекономіки покращили прогноз росту ВВП у 2018 році до 3,2%
Так, у Мінекономіки пропонують уряду переглянути прогноз зростання валового внутрішнього продукту України у 2018 році з 3%, як вважалось раніше, до 3,2%. В той же час, рівень інфляції у 2018 році, на думку Мінекономіки, буде вищим майже на 1% та складе 9,9%, повідомляє "Інтерфакс-Україна", посилаючись на проект відповідного документу, яким володіє редакція.
Крім цього, Мінекономрозвитку вважають, що економіка у 2019 році буде зростати повільніше, а ВВП зросте на 3%, проте наступного, 2020 року, економіка прискориться до 4,1%.
В той же час, окрім базового сценарію, який вважається найбільш вірогідним, Мінекономіки пропонує ще два сценаріях розвитку економіки: песимістичний та оптимістичний.
Так, за оптимістичним сценарієм ВВП України зросте на понад 4% уже в 2019 році, а у 2020 прискориться до 5%.
Відповідно до песимістичного прогнозу росту економіки, у 2019 році ВВП зросте лише на 1,1%, а у 2020 році — на 1,6%.
У травні Європейський банк реконструкції та розвитку заявляв, що економіка України у 2018-2019 роках зростатиме на 3%. В той же час там попереджали, що проведення виборів та значні суми виплат по державним борговим зобов’язанням становитимуть загрозу економічному зростанню.
Нагадаємо, що Світовий банк поліпшив прогноз щодо рівня державного та гарантованого державою боргу України в 2018 році до 75,1% ВВП з 85,1%, в 2019 року до 73,5% з 78,9% ВВП, в 2020-му до 68,4% з 73,4% ВВП.
Кабмін планує за два роки скоротити державний борг України з 72% до 60% від ВВП.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Читай iPress HotNews у своєму месенджері. Актуальні новини та найцікавіші історії
- Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів"Під час проведення фіналу ЛЧ у Києві все виглядало так, наче це просто бажання заробити в конкретну хвилину, не думаючи про довгострокову репутацію, чи імідж"