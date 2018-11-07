У Мінекономіки покращили прогноз росту ВВП у 2018 році до 3,2%

Мінекономрозвитку вважають, що економіка у 2019 році буде зростати повільніше

Міністерство економічного розвитку та торгівлі України запропонувало уряду затвердити оновлений прогноз росту української економіки у 2018-2020 роках

Так, у Мінекономіки пропонують уряду переглянути прогноз зростання валового внутрішнього продукту України у 2018 році з 3%, як вважалось раніше, до 3,2%. В той же час, рівень інфляції у 2018 році, на думку Мінекономіки, буде вищим майже на 1% та складе 9,9%, повідомляє "Інтерфакс-Україна", посилаючись на проект відповідного документу, яким володіє редакція.

Крім цього, Мінекономрозвитку вважають, що економіка у 2019 році буде зростати повільніше, а ВВП зросте на 3%, проте наступного, 2020 року, економіка прискориться до 4,1%.

В той же час, окрім базового сценарію, який вважається найбільш вірогідним, Мінекономіки пропонує ще два сценаріях розвитку економіки: песимістичний та оптимістичний.

Так, за оптимістичним сценарієм ВВП України зросте на понад 4% уже в 2019 році, а у 2020 прискориться до 5%.

Відповідно до песимістичного прогнозу росту економіки, у 2019 році ВВП зросте лише на 1,1%, а у 2020 році — на 1,6%.

У травні Європейський банк реконструкції та розвитку заявляв, що економіка України у 2018-2019 роках зростатиме на 3%. В той же час там попереджали, що проведення виборів та значні суми виплат по державним борговим зобов’язанням становитимуть загрозу економічному зростанню.