У Міненерго нагадали про ризики залежності від російського газу через "Північний потік-2"

Попри похолодання у відносинах Росії із Заходом та ЄС, реалізацію проекту Nord Stream-2 продовжено. Його метою є припинення транзиту газу українським маршрутом і посилення панівного становища "Газпром" на ринках Центральної та Східної Європи.

Таку думку висловила заступник міністра енергетики та вугільної промисловості з питань європейської інтеграції Наталія Бойко, повідомляє Міністерство енергетики та вугільної промисловості.

"Ризики є як для України, так і для безпеки постачання в Європу: після запуску "Північного потоку-2" наша країна перестане бути транзитером, а весь російський газ проходитиме виключно магістралями, які контролює Газпром. Зокрема, це майбутні гілки газогонів "Північний потік" і "Турецький потік", а також уже діючі Ямал - Європа та "Блакитний потік". Таким чином, практично весь газ, який постачається зі Сходу в Європу, буде повністю підконтрольний Росії. Ось якою є залежність", - прокоментувала Бойко, пише "Укрінформ".

За її словами, українська сторона перебуває в безперервному діалозі з міжнародними партнерами.

"Ми підкреслюємо загрозу цього проекту, інформуємо щодо майбутніх загроз і втрат, яких зазнає Україна від реалізації цього російського геополітичного проекту", - зауважила вона.

Бойко відзначила, що українська влада підтримуватиме лише ті регіональні ініціативи, які спрямовані на диверсифікацію та безпеку постачань енергетичних ресурсів до окремих країн і регіону загалом.

Одним із важливих моментів Бойко вважає інформування партнерів про те, що Україна завжди була та залишається надійним транзитером газу й надалі сумлінно виконуватиме цю функцію, гарантуючи безпеку постачань закордонним споживачам.

Нещодавно спецпредставник Держдепартаменту США з питань Україні Курт Волкер заявив, що проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину в обхід України "Північний потік 2" є повністю політичним проектом, а не комерційним.

Нагадаємо, наприкінці січня компанія Nord Stream 2 AG, оператор газопроводу Nord Stream, заявила, що Німеччина дозволила будівництво газопроводу "Північний потік – 2" у її територіальних водах.

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" ведеться по дну Балтійського моря. Його реалізацією займається компанія Nord Stream 2 AG. Протяжність газопроводу, що веде до Німеччини, повинна скласти більше 1200 км, сукупна потужність - 55 млрд куб. м щорічно. Проект реалізує російський "Газпром" спільно з Royal Dutch Shell, Engie, OMV, Uniper і Wintershall.