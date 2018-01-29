У Міненерговугілля призначили 10 реформаторів із запланованих 63

Загалом у директоратах на посади фахівців з реформ передбачено 63 штатні одиниці

У Міністерство енергетики та вугільної промисловості України за результатами відкритих конкурсів на посади фахівців з реформ офіційно призначили 10 осіб.

“У новостворені директорати в Міненерговугілля України через відкриті конкурси на заняття вакантних посад фахівців з питань реформ призначено 10 фахівців, а саме: 3-х генеральних директорів директоратів та 7 державних експертів експертних груп”, - повідомили в департаменті забезпечення комунікацій та організаційної роботи Міненерговугілля, інформує Укрінформ.

Відповідно до штатного розпису Міненерговугілля загалом у директоратах на посади фахівців з реформ передбачено 63 штатні одиниці.

Протягом 2017-го і на початку 2018 року заявки на участь у конкурсах на посади фахівців з реформ у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості подали 795 кандидатів.

Відомство планує ще до квітня 2018 року продовжити практику проведення конкурсів.

На роботу в Секретаріат Кабінету міністрів за результатами проведення відкритих конкурсів уже набрали 14 фахівців з питань реформ, у Міністерство соцполітики - 31 фахівця, Міністерство юстиції України - 20 фахівців, у Міносвіти - 14, Мінагрополітики - 8, Мінінфраструктури - 5 та Мінкультури - 2, у Держагентство з питань електронного урядування - 9.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман протягом минулого року неодноразово заявляв про намір у рамках реформування Кабміну восени 2017 року привести близько тисячі нових співробітників.

Уряд 18 серпня минулого року затвердив нормативні акти, які дозволили провести наступний етап реформи державного управління - реформування міністерств.

Міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко заявив, що реформування пілотних міністерств буде завершене у першому півріччі 2018 року.