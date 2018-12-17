У Мінфіні очікують, що держава отримає до 10 млрд грн від розмитнення "євроблях" за новими правилами
"Державний бюджет може отримати з них від 5 до 10 мільярдів гривень, але багато залежить від того, коли саме їх легалізують і чи легалізують взагалі. При цьому, в законі є чітка норма, яка співвідноситься з Бюджетним кодексом і з законом про державний бюджет, за якою всі ці платежі підуть в Пенсійний фонд", - повідомив заступник міністра фінансів України Сергій Верланов
За словами урядовця, ухвалення Радою нових законодавчих правил щодо ввезення в Україну вживаних авто "дозволить людям розмитнити ці автомобілі та стати законними власниками з чистою совістю".
Нагадаємо, починаючи з неділі, 25 листопада, резидентам України заборонено ввозити у країну автомобілі на іноземній реєстрації без сплати митних платежів або грошової застави. Набули чинності закони №2611-VIII і №2612-VIII про зниження акцизу на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.
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