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У Мінфіні очікують, що держава отримає до 10 млрд грн від розмитнення "євроблях" за новими правилами

На початку листопада 2018 року в Україні перебувало близько 630 тисяч автомобілів на єврономерах
Міністерство фінансів України розраховує, що після запровадження нових правил розмитнення авто на єврономерах, держава отримає близько 5-10 мільярдів гривень. Водночас, сума державних надходжень залежить від низки факторів.
У Мінфіні очікують, що держава отримає до 10 млрд грн від розмитнення "євроблях" за новими правилами Фото: gettyimages.com

"Державний бюджет може отримати з них від 5 до 10 мільярдів гривень, але багато залежить від того, коли саме їх легалізують і чи легалізують взагалі. При цьому, в законі є чітка норма, яка співвідноситься з Бюджетним кодексом і з законом про державний бюджет, за якою всі ці платежі підуть в Пенсійний фонд", - повідомив заступник міністра фінансів України Сергій Верланов

За словами урядовця, ухвалення Радою нових законодавчих правил щодо ввезення в Україну вживаних авто "дозволить людям розмитнити ці автомобілі та стати законними власниками з чистою совістю".

Нагадаємо, починаючи з неділі, 25 листопада, резидентам України заборонено ввозити у країну автомобілі на іноземній реєстрації без сплати митних платежів або грошової застави.  Набули чинності закони №2611-VIII і №2612-VIII про зниження акцизу на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.

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17 12 2018 14:19
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