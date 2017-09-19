У Мінфіні пояснили песимістичність щодо майбутнього курсу гривні
Про це в ефірі Еспресо.TV заявив заступник міністра фінансів Сергій Марченко.
"Мінфін має бути песимістичним до таких показників, тому ми свідомо закладаємо показники, які дозволяють хеджувати валютні ризики. На сьогодні показник, який є в бюджеті, досить технічний і використовується тільки щоб розрахувати борги показників. Можливо там є ще інші товари, які залежать від валютної складової. На сьогодні не бачу жодних підстав казати, що цей курс є індикативним. Це технічний прогнозний показник", - сказав Марченко.
Урядовець додав, що такий курс закладено в тому числі з розрахунком на державні борги, які доведеться віддавати Україні.
Нагадаємо, в державному бюджеті на 2018 рік закладено курс 30 грн/дол.
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