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У Мінфіні пояснили песимістичність щодо майбутнього курсу гривні

На сьогодні показник, який є в бюджеті, досить технічний і використовується тільки щоб розрахувати борги показників
Закладений у бюджет курс 30 грн/дол. є технічним показником і використовується для попередніх розрахунків
У Мінфіні пояснили песимістичність щодо майбутнього курсу гривні Фото: УНІАН

Про це в ефірі Еспресо.TV заявив заступник міністра фінансів Сергій Марченко.

"Мінфін має бути песимістичним до таких показників, тому ми свідомо закладаємо показники, які дозволяють хеджувати валютні ризики. На сьогодні показник, який є в бюджеті, досить технічний і використовується тільки щоб розрахувати борги показників. Можливо там є ще інші товари, які залежать від валютної складової. На сьогодні не бачу жодних підстав казати, що цей курс є індикативним. Це технічний прогнозний показник", - сказав Марченко.

Урядовець додав, що такий курс закладено в тому числі з розрахунком на державні борги, які доведеться віддавати Україні.

Нагадаємо, в державному бюджеті на 2018 рік закладено курс 30 грн/дол.

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19 09 2017 20:18
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