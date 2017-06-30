У Мінфіні розповіли, коли вдасться ліквідувати дефіцит Пенсійного фонду
Про це на брифінгу заявила заступник міністра фінансів Оксана Макарова.
"Ми подали бюджетну резолюцію на 2018-2020 роки. Незважаючи на проведення реформи, яку ми обрахували і заклали в бюджетну резолюцію, і осучаснення підвищення пенсій, ми передбачаємо, що дефіцит в ці три роки, залишиться на рівні 141 млрд грн. Це вже досягнення, тому що осучаснення потребуватиме більших коштів і відповідно, ті кошти, які реформа згенерує, додаткові, для пенсійного фонду, вони і підуть на осучаснення", – сказала Макарова.
За її словами "далі цей дефіцит буде поступово знижуватись і за 7 років він буде повністю переведений в "0" і Пенсійний фонд буде самодостатнім".
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко доручив Кабінету міністрів підвищити пенсії та скасувати їх оподаткування та всі обмеження для працюючих пенсіонерів.
Міністр соціальної політики України Андрій Рева заявив про можливе перенесення термінів підвищення мінімального страхового (пенсійного) стажу з 15 до 25 років з 1 січня 2018 року на 1 січня 2020 року.
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