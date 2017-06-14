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У Мінфіні США заявили про відсутність планів скасовувати санкції проти Росії

Стівен Мнучін заявив, що Білий дім не має наміру анулювати антиросійські санкції
Адміністрація президента США не планує скасувати санкції проти Росії, повідомив міністр фінансів США Стівен Мнучін.
У Мінфіні США заявили про відсутність планів скасовувати санкції проти Росії Фото: з вільних джерел

"Дозвольте запевнити вас: у нас немає намірів скасовувати санкції проти Росії. У мене немає такого наміру, і я не чув, щоб хто-небудь в адміністрації пропонував такий варіант", - сказав він, передає Інтерфакс-Україна.

Мнучін наголосив, що США "збираються реалізовувати існуючі на даний момент санкції" з урахуванням виконання Росією взятих на себе зобов'язань в рамках Мінських домовленостей.

Нагадаємо, що ключові сенатори Республіканської і Демократичної партій досягли згоди щодо нових санкцій проти Москви і вжиття заходів, які допоможуть заблокувати будь-яку спробу президента США послабити обмежувальні заходи.

Як повідомляв iPress.ua, американські сенатори-демократи і республіканці готові до угоди з посилення антиросійських санкцій.

Раніше Дональд Трамп заявив, що Росія повинна нести відповідальність за свої дії в Криму і на Донбасі, і виконувати Мінські угоди.

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14 06 2017 22:19
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