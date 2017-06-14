У Мінфіні США заявили про відсутність планів скасовувати санкції проти Росії
"Дозвольте запевнити вас: у нас немає намірів скасовувати санкції проти Росії. У мене немає такого наміру, і я не чув, щоб хто-небудь в адміністрації пропонував такий варіант", - сказав він, передає Інтерфакс-Україна.
Мнучін наголосив, що США "збираються реалізовувати існуючі на даний момент санкції" з урахуванням виконання Росією взятих на себе зобов'язань в рамках Мінських домовленостей.
Нагадаємо, що ключові сенатори Республіканської і Демократичної партій досягли згоди щодо нових санкцій проти Москви і вжиття заходів, які допоможуть заблокувати будь-яку спробу президента США послабити обмежувальні заходи.
Як повідомляв iPress.ua, американські сенатори-демократи і республіканці готові до угоди з посилення антиросійських санкцій.
Раніше Дональд Трамп заявив, що Росія повинна нести відповідальність за свої дії в Криму і на Донбасі, і виконувати Мінські угоди.
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