У Мінфіні США заявили про відсутність планів скасовувати санкції проти Росії

Адміністрація президента США не планує скасувати санкції проти Росії, повідомив міністр фінансів США Стівен Мнучін.

"Дозвольте запевнити вас: у нас немає намірів скасовувати санкції проти Росії. У мене немає такого наміру, і я не чув, щоб хто-небудь в адміністрації пропонував такий варіант", - сказав він, передає Інтерфакс-Україна.

Мнучін наголосив, що США "збираються реалізовувати існуючі на даний момент санкції" з урахуванням виконання Росією взятих на себе зобов'язань в рамках Мінських домовленостей.

Нагадаємо, що ключові сенатори Республіканської і Демократичної партій досягли згоди щодо нових санкцій проти Москви і вжиття заходів, які допоможуть заблокувати будь-яку спробу президента США послабити обмежувальні заходи.

Як повідомляв iPress.ua, американські сенатори-демократи і республіканці готові до угоди з посилення антиросійських санкцій.

Раніше Дональд Трамп заявив, що Росія повинна нести відповідальність за свої дії в Криму і на Донбасі, і виконувати Мінські угоди.