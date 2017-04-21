У Мінінфраструктури показали передбачуваний маршрут поїзда в Іран
"Відправною точкою буде Морський торговельний порт "Чорноморськ", а кінцевою - порт Anzali (Північ Ірану, узбережжя Каспійського моря). Маршрут поїзда пройде територією Грузії і Азербайджану (через Баку). Рішення про розробку маршруту та запуск тестового поїзда є двостороннім, схваленим за пропозицією іранської сторони", - повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури у Facebook.
Фото: Прес-служба Мінінфраструктури
Відзначають також, що під час переговорів обидві сторони висловили переконання, що тестування нового маршруту доставки вантажів з України в Іран "оптимізує терміни перевезення, поліпшить тарифну політику, а також посилить економічну й інфраструктурну співпрацю України і Ірану".
"Звертаємо увагу, що поїзд, який вже назвали "неможливим", є абсолютно реальним, а його маршрут - цілісним і зручним... Незнання географії не рятує від відповідальності за непрофесіоналізм", - заявили в Мінінфраструктури у відповідь на заяву "Укрзалізниці" про неможливість запуску цього маршруту.
Раніше голова ПАТ "Укрзалізниця" Войцех Бальчун заявив, що запуск потяга "Україна - Іран" неможливий через відсутність 160 км залізничної колії в Ірані, інформує "LB.ua".
"Заявами про відставку керівництва "Укрзалізниці" міністр інфраструктури прикриває власну некомпетентність і непрофесіоналізм. Черговий приклад - анонс тестового потяга в "нікуди", - зазначив Бальчун.
За словами транспортного експерта Олександра Кави, тестовий потяг до Ірану, анонсований Мінінфраструктури, зможе доїхати тільки до азербайджансько-іранського кордону - далі відсутнє залізничне сполучення.
"Цей поїзд може доїхати тільки до азербайджансько-іранського кордону в місті Астара. Залізничні перевезення можливі з Батумі тільки в Астара. До найближчої іранської залізничної станції "Рашт" - 160 км. І цю колію ще треба побудувати. На це може знадобитися три-чотири роки. Якщо туди прибуде українська сільськогосподарська продукція, її доведеться вантажити на автомобілі, і так перевозити по території Ірану", - наглосив він.
Бальчун також зазначив, що під час обговорення домовленостей з іранською стороною про реалізацію цього проекту представників "Укрзалізниці" не залучали для дослідження можливості запуску зазначеного поїзда.
Нагадаємо, що Україна та Іран домовилися про запуск тестового потягу для транспортування сільськогосподарської продукції.
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