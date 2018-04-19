У Мінінфраструктури поки не планують забороняти жовтий сигнал світлофора

Міністерство інфраструктури України наразі не планує забороняти жовтий сигнал світлофора.

"Кабінетом міністрів України доручено вивчити питання, опрацювати та надати пропозиції. Для ухвалення рішення потрібна консолідована виважена позиція низки міністерств та відомств. Поки про заборону жовтого сигналу світлофору не йдеться. Питання на стадії вивчення", – сказав заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк, передає прес-служба відомства

18 квітня посадовець повідомив, що Кабінет міністрів доручив Міністерству інфраструктури України, Міністерству внутрішніх справ України, Національній поліції України, "Укравтодору" та Укртрансбезпеці опрацювати питання щодо скасування жовтого сигналу світлофора та у разі необхідності винести його на засідання уряду. Лавренюк назвав цю ініціативу "дуже правильною", тому що "останні резонансні ДТП" пов’язані з проїздом на жовтий сигнал світлофора.

Водночас керівник Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак заявив, що не підтримує ідею скасування жовтого сигналу світлофора на дорогах країни, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ні, я цього не підтримую. Я підтримую зміни щодо швидкості в населених пунктах до 50 км/год. Це підвищує безпеку на дорогах, можливість виключити зіткнення з пішоходами на дорозі", - сказав Новак.

Він зазначив, що в Одеській області після завершення ремонту однієї з доріг вже наступного дня була ДТП, де загинули люди.

На думку керівника "Укравтодору", причина в тому, що через хорошу якість доріг "водії ганяють із шаленою швидкістю".

Нагадаємо, у Кривому Розі внаслідок ДТП померли дев'ять осіб, більше десяти поранено. Сталося зіткнення автомобіля Mazda, маршрутки і автобуса підприємства "Арселор Міттал Кривий Ріг". Усі загиблі перебували у маршрутці.

Пізніше стало повідомлялося, що водій автомобіля Mazda перед зіткненням дуже поспішав на вокзал, а маршрутку не встигли побачити через дерева.