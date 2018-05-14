ПОЛІТИКА НОВИНИМіністерство культури Франції на своєму офіційному сайті виклало карту, на який окупований Севастополь позначений російським містом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Міністерстві культури Франції показали карту з "російським" Севастополем
Відомство створило карту, на якій позначило учасників міжнародної акції "Ніч музеїв-2018", з описом музеїв та адресами
Фото: EPA/UPG
Серед учасників зазначений Севастопольський художній музей імені Крошицького. Його адресу французи вказали таким чином: "Проспект Нахімова, 9, Севастополь, Російська Федерація".
Нагадаємо, що французьке видавництво, яке спричинило скандал, опублікувавши карту, на якій Крим належав Росії, в новому атласі виправило свою помилку.
Раніше, у паризькій книгарні у продажу виявили глобуси із некоректним позначенням окупованого Криму.
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