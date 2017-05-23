У Міністерстві юстиції звинуватили Інтерпол у політичній заангажованості
"Насправді є елемент політики в діяльності Інтерполу, на жаль", - заявив Петренко в інтерв'ю "5 каналу" коментуючи зняття з міжнародного розшуку низки чиновників часів колишнього президента Віктора Януковича, інформує LB.ua.
За словами Петренка, деякі країни - члени Інтерполу, зокрема Росія, протягом декількох років порушують міжнародне законодавство і не видають злочинців за запитами інших держав. Водночас вказані країни зберігають свій мандат і впливають на рішення Інтерполу загалом.
Петренко негативно оцінив такий вплив на діяльність організації.
Нагадаємо, що Інтерпол документально підтвердив, що зняв з розшуку колишнього президента України Віктора Януковича та його сина Олександра.
Окрім того, Інтерпол зняв з розшуку декількох чиновників часів Януковича – колишнього секретаря РНБО та главу АП – Андрія Клюєва, екс-міністра енергетики Едуарда Ставицького та Олександра Онищенка, щодо якого НАБУ веде розслідування у газовій справі.
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