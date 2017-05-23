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ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Міністерстві юстиції звинуватили Інтерпол у політичній заангажованості

Деякі країни не видають злочинців за запитами інших держав, водночас зберігають свій мандат
Міністр юстиції Павло Петренко звинуватив Інтерпол в політичній заангажованості.
У Міністерстві юстиції звинуватили Інтерпол у політичній заангажованості Фото: ukrinform.ua

"Насправді є елемент політики в діяльності Інтерполу, на жаль", - заявив Петренко в інтерв'ю "5 каналу" коментуючи зняття з міжнародного розшуку низки чиновників часів колишнього президента Віктора Януковича, інформує LB.ua.

За словами Петренка, деякі країни - члени Інтерполу, зокрема Росія, протягом декількох років порушують міжнародне законодавство і не видають злочинців за запитами інших держав. Водночас вказані країни зберігають свій мандат і впливають на рішення Інтерполу загалом.

Петренко негативно оцінив такий вплив на діяльність організації.

Нагадаємо, що Інтерпол документально підтвердив, що зняв з розшуку колишнього президента України Віктора Януковича та його сина Олександра.

Окрім того, Інтерпол зняв з розшуку декількох чиновників часів Януковича – колишнього секретаря РНБО та главу АП – Андрія Клюєваекс-міністра енергетики  Едуарда Ставицького та Олександра Онищенка, щодо якого НАБУ веде розслідування у газовій справі.

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