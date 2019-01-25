У Мінкульті назвали, яких цінностей не дорахувалися при перевірці Києво-Печерської лаври

Серед цінностей, які не виявили при перевірці 2018 року - вісім ікон XIX ст., 8-кінцевий хрест і дерев'яний потир

Міністерство культури України надало перелік зниклих з Києво-Печерської лаври цінностей.

Як пише УНН, прес-служба Міністерства культури опублікувала список музейних предметів з фондових колекцій Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, які були передані на постійне зберігання в Свято-Успенську Києво-Печерську лавру протягом 1966-2000 років, і не виявлені при перевірці наявності в 2018 році:

Ікона "Обрані Печерські святі: Прп. Микола Святоша, Мойсей Угрин, Марк Гробокопач", кінець XIX ст. - 1.

Ікона "Печерські святі (Прп. Леонтій, Євстратій, Геронтів)", кінець XIX ст. - 1.

Хрест 8-кінцевий, дерев'яний, виносний, односторонній - 1.

Потир дерев'яний - 1

Ікона "Богоматір Одигітрія" в ризі, в багетній рамі і фігурному дерев'яному кіоті, XIX ст. - 1.

Ікона "Св. Іоанн Воїн", кінець XIX ст. - 1.

Ікона "Богоматір Іверська", кінець XIX ст. - 1.

Ікона "Св. Апостол Андрій" у металевій ризі і фігурному дерев'яному кіоті, кінець XIX ст. - 1.

Ікона "Св. Микола", XIX ст. - 1.

Ікона "Богоматір Сухо-Каллигорская", XIX ст. - 1.

Нагадаємо, за ініціативи Міністерства культури України була створена спеціальна комісія, до складу якої увійшли працівники Міністерства та Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Метою комісії була перевірка наявних церковних цінностей і святинь, які були передані Києво-Печерській лаврі, починаючи з 1988 року - з моменту відкриття монастиря після відродження.