У Мінкульті розповіли, як отримати гранти на творчий проект

Міністерство культури України оголошує конкурс претендентів на одержання у 2018 році щорічних грантів

Міністерство культури оголосило конкурс на одержання у 2018 році щорічних грантів Президента молодими діячами у галузі культури

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

"Міністерство культури України оголошує конкурс претендентів на одержання у 2018 році щорічних грантів Президента України молодими діячами у галузі театрального, музичного, циркового, образотворчого мистецтва, молодими письменниками і майстрами народного мистецтва для створення і реалізації творчих проектів. Для одержання гранту претенденти до 15 лютого 2018 року подають до Мінкультури заяву", - ідеться в повідомленні.

До заяви слід додати низку документів: заявку на участь у конкурсі; кошторис творчого проекту; копію паспорта; інформаційну довідку про головних виконавців проекту, рекомендації щодо підтримки творчого проекту (не менше двох); гарантійний лист підприємства (установи, організації, закладу), яке зобов’язується забезпечити реалізацію творчого проекту.

Документи, що не відповідають цим вимогам, до розгляду експертними комісіями не приймаються, наголошують у Мінкультури.

Нагадаємо, що показник виконання інвестиційних проектів міжнародних фінансових організацій у 2016 році становив лише 42,4%.