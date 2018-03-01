У Мінкульті розповіли, як отримати гранти на творчий проект
Про це повідомляє прес-служба міністерства.
"Міністерство культури України оголошує конкурс претендентів на одержання у 2018 році щорічних грантів Президента України молодими діячами у галузі театрального, музичного, циркового, образотворчого мистецтва, молодими письменниками і майстрами народного мистецтва для створення і реалізації творчих проектів. Для одержання гранту претенденти до 15 лютого 2018 року подають до Мінкультури заяву", - ідеться в повідомленні.
До заяви слід додати низку документів: заявку на участь у конкурсі; кошторис творчого проекту; копію паспорта; інформаційну довідку про головних виконавців проекту, рекомендації щодо підтримки творчого проекту (не менше двох); гарантійний лист підприємства (установи, організації, закладу), яке зобов’язується забезпечити реалізацію творчого проекту.
Документи, що не відповідають цим вимогам, до розгляду експертними комісіями не приймаються, наголошують у Мінкультури.
Нагадаємо, що показник виконання інвестиційних проектів міжнародних фінансових організацій у 2016 році становив лише 42,4%.
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